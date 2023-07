“Tomorrow X Together: Our Lost Summer”, el documental de k-pop que llega a Disney+

La banda se apoderó de las estaciones de radio. Foto: Cortesía

Luego de un exitoso debut en el que Tomorrow X Together (pronunciado en inglés “tomorrow by together”) se apoderó de las estaciones de radio, el grupo se prepara para embarcarse en su primera gira mundial en Tomorrow X Together: Our Lost Summer, un documental entre bastidores que llegará exclusivamente a Disney+ el 28 de julio.

En 2019, la banda causó sensación al convertirse en el primer grupo de k-pop que ingresó a la lista Billboard 200 en Estados Unidos con su primer álbum. En Tomorrow X Together: Our Lost Summer,, los espectadores verán a los integrantes de la banda, Soobin, Yeinjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai, reuniéndose para preparar su gira internacional. Con los nervios al máximo y la presión de hacer la mejor presentación de sus vidas, ¿cómo se desempeñará el grupo en algunos de los escenarios más importantes del mundo?

Los fans del k-pop ya pueden disfrutar en Disney+ de SUGA: Road to D-DAY, una mirada reveladora al proceso creativo de SUGA, estrella del grupo BTS; j-hope IN THE BOX, un documental que muestra el backstage de la creación del primer álbum solista de j-hope, otra estrella de BTS; y BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA¸ una película de los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021.