“Totalmente absorbente”: Críticas de “Oppenheimer” tras su estreno en los cines

Cillian Murphy protagoniza ‘Oppenheimer’, la nueva película dirigida por Christopher Nolan. La cinta relata la historia del físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, conocido como el creador de la bomba atómica. El filme, basado en el libro ganador del Premio Pulitzer ‘Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin, se estrenó este jueves 20 de julio.

Cillian Murphy se mete en la piel de Oppenheimer y, nada más leer el guion de Nolan, supo que tenía ante sí un gran reto. “Realmente me dejó impresionado. Pensé que era uno de los mejores guiones que había leído jamás. Era algo único porque estaba escrito en primera persona y nunca antes había experimentado eso. Me di cuenta de que esta película iba a ser una gran responsabilidad y un gran desafío”, afirma el actor durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Oppenheimer transporta a los espectadores a la trepidante paradoja de un enigmático hombre que deberá arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. “Creo que el mayor reto fue trazar el viaje moral de Oppenheimer a lo largo de su vida, porque es muy interesante. No sigue el arco convencional que normalmente asociarías con un protagonista en una película. Así que intentamos presentarlo de manera correcta durante todo el filme”, apunta Murphy, quien opina que la cinta es algo más que una película. “Es una experiencia, sobre todo si la ves en IMAX. En realidad, es alucinante”.

Cillian define a Christopher Nolan como un director “extraordinario”. “Puede que sea el director perfecto. Entiende de verdad a los actores, le encanta trabajar con actores. Te sientes realmente seguro, bien cuidado. Puedes colaborar y probar cosas... es simplemente el mejor”, dice del cineasta responable de títulos como ‘Dunkerque’, ‘Memento’ o ‘Interstellar’.

Las escenas de sexo

Pese a la amplia filmografía del realizador, se trata de la primera de sus cintas que incluye escenas de sexo, y el cineasta ha concedido una entrevista para revelar cómo fue la grabación de estas secuencias y defender su presencia en el filme.

Oppenheimer tuvo un romance con la psiquiatra Jean Tatlock (Florence Pugh) antes de casarse con Katherine Oppenheimer (Emily Blunt), relación que continuó incluso durante su matrimonio. “Cada vez que te desafías a ti mismo a trabajar en áreas en las que no has trabajado antes, debes estar nervioso y ser cuidadoso, precavido y estar preparado”, declaró Nolan a Insider.

“Cuando miras la vida de Oppenheimer y miras su historia, ese aspecto de su vida, el aspecto de su sexualidad, su forma de relacionarse con las mujeres, el encanto que exudaba, es una parte esencial de su historia”, expone Nolan que argumenta la necesidad de contar con escenas de sexo explícito por primera vez en su cine.

“Me pareció muy importante comprender su relación y examinarla, comprender qué la motivó sin ser tímido o abordarlo de forma indirecta, sino tratar de ser íntimo, tratar de estar allí con él y comprender completamente una relación que era muy importante para él”, agregó.

Las escenas de sexo de la película son una de las razones por las que Oppenheimer ha obtenido una calificación para adultos, la primera película de Nolan en recibir esa calificación desde Insomnia en 2002.

Las críticas

Hasta el momento, las críticas hacia “Oppenheimer” han sido satisfactorias. Por su parte, el periodista medio The Atlantic afirma que “es más impresionante por cómo el director ha hecho que una narrativa tan personal se sienta épica, no solo en amplitud visual, sino también en alcance dramático, presentando una historia del pasado que se siente anudada a tantas ansiedades presentes sobre la aniquilación nuclear”.

Por otro lado, el medio especializado Roten Tomatoes calificó la película con un 96% de aceptación por parte de la crítica, superando así a su “rival” de temporada ‘Barbie’, que arrancó con 93% de aceptación.

The New York Times afirmó que “Oppenheimer es un gran logro en términos formales y conceptuales, y totalmente absorbente, pero el cine de Nolan está, de manera crucial, al servicio de la historia que relata”.

El reconocido influencer Javier Ibarreche afirmó que “parecería como si en sus demás películas, Nolan se estuviera ensayando para esta. El manejo del tiempo en “Interstellar” el rompecabezas que forma la trama de “Memento”, en la narrativa de la II Guerra Mundial en “Dunkirk”.... parece como si se hubiese preparado toda la vida para esta película.

Paul Schrader, guionista de obras como “Taxi Driver” (1976) y “The Last Temptation of Christ” (1988) alabó al film a través de Facebook. “Oppenheimer’ es la mejor y más importante película de este siglo. Si ves una cinta en los cines este año debería ser ‘Oppenheimer’. No soy un fanático de Nolan, pero esta (producción) hace saltar la puerta de las bisagras”, escribió. "