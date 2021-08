¿Tráiler de “Spider-Man: No Way Home” con Tobey Mguire y Andrew Garfield es falso?

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home se convirtió en la pieza más codiciada para los fans de Marvel. Ahora, tras semanas, meses incluso, de constantes rumores sobre su lanzamiento, se filtró en redes sociales un vídeo que asegura ser el primer teaser de la película que reunirá al Peter Parker de Tom Holland con las versiones de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

En primer lugar, hay que advertir que no hay ninguna prueba consistente que asegure que este clip, de apenas 30 segundos de duración, sea oficial de Spider-Man: No Way Home o se trate de otra pieza fan-made. En todo caso el vídeo, que está recorriendo red, muestra a las tres versiones del héroe arácnido y cómo los Peter Parker de Holland, Garfield y Maguire (cuyos nombres aparecen en pantalla con la misma serigrafía que el del propio Holland) saltan al multiverso para encontrarse.

| Tráiler Spiderman No Way Home | Filtración |

Además, el breve clip también muestra imágenes de villanos, algunos confirmados como el Doctor Octopus de Alfred Molina, y otros rumoreados en otras presuntas filtraciones, como el Duende Verde. Un espectáculo, en el que por cierto no aparece el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Y es que ya hay fans que, a pesar de lo trepidante del clip y su aspecto de vídeo ‘robado’ de un cine, alertaron que en realidad se trata de otro montaje casero realizado con imágenes del juego de Spiderman de PS4 y de películas anteriores.

Una nueva decepción por tanto para el fandom marvelita que deberá aguardar aún más tiempo para descubrir qué les espera Spider-Man: No Way Home, la cinta que, dirigida de nuevo por Jon Watts, llegará a los cines el 17 de diciembre de este año.