Tráiler de “Taylor Swift: The Eras Tour” revela una de sus canciones extra

Taylor Swift: The Eras Tour recaudó más de 262 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno a principios de octubre de 2023. Foto: EFE - JOEL CARRETT

Taylor Swift: The Eras Tour fue todo un éxito en su paso por cines y este 15 de marzo llegará a Disney+ con una versión extendida. A apenas diez días del estreno, la plataforma ha lanzado un tráiler que ofrece un primer vistazo al material extra.

Mientras que la versión de la cinta en cines tenía una duración de 2 horas y 45 minutos, la película que estará disponible en streaming contará con metraje inédito que incluirá la canción Cardigan, además de otros cuatro temas adicionales en acústico. Hasta ahora no se habían dado a conocer los títulos de estos temas pero ya se sabe que Maroon es uno de ellos, tal y como revela el adelanto.

“Ha sido la experiencia más extraordinaria de mi vida”, se oye la voz de Swift en el tráiler, mientras se suceden imágenes de las actuaciones del tour. Luciendo diferentes modelos, tocando la guitarra o el piano, la cantante brilla sobre el escenario.

Taylor Swift: The Eras Tour recaudó más de 262 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno a principios de octubre de 2023. Esta cifra coloca al filme como el documental de un concierto más taquillero de la historia, logro que antes pertenecía a This Is It, el filme documental armado con los últimos ensayos de Michael Jackson antes de morir.

Este año, Swift llevará su gira a Europa con un recorrido que arrancará el 9 de mayo en París. Unos días después visitará España con dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 29 y 30 de mayo, finalizando su paso por el continente el 17 de agosto en Londres. Por otro lado, su nuevo álbum, The Tortured Poet Departments, verá la luz el próximo 19 de abril.