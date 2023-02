Tras la cancelación de “1899″, creadores de “Dark” preparan otra serie en Netflix

A comienzos de la producción, los creadores de la serie, Jantje Friese y Baran bo Odar, señalaron para Deadline que algunas de sus grandes influencias fueron las actuales crisis migratorias. Foto: Cortesía

El pasado mes de enero Netflix canceló 1899 tras solo una temporada en emisión, un balde de agua fría para los exitosos creadores de Dark, Baran Bo Odar y Jantje Friese, y para sus seguidores. Ahora, a pesar de que la plataforma decidió cortar en seco una ficción con buenas cifras de audiencia y con un arco argumental de tres temporadas, los showrunners alemanes desarrollarán otro proyecto televisivo adaptando la saga de cómics Something Is Killing the Children.

Según reveló The Hollywood Reporter, Bo Odar y Friese adaptarán la popular serie de cómics de 2019 escrita por James Tynion IV y Werther Dell’Edera a una ficción televisiva. El proyecto permitirá a los creadores alemanes adentrarse aún más en el terror, género que han desarrollado, aunque de forma bastante contenida, en las enrevesadas tramas de Dark y 1899.

Something Is Killing the Children relata la historia de la misteriosa Erica Slaughter, una joven cazadora de monstruos que trata de resolver la desaparición de múltiples niños en el pequeño pueblo de Archer’s Peak. Slaughter tropieza en su misión con terribles criaturas que se esconden en las sombras, a las que deberá derrotar para conseguir salvar a los pequeños del espeluznante monstruo que aterroriza a la población.

Aunque la historia de niños desaparecidos y criaturas misteriosas podría recordar a las dos series anteriores de Bo Odar y Friese, Something Is Killing the Children desarrolla una trama mucho más terrorífica y sangrienta que Dark y 1899. Los creadores actuarán como escritores, showrunners y productores ejecutivos de la ficción, que buscará tener un éxito considerable en Netflix para asegurarse la cada vez más complicada renovación.