Tras varios días de incertidumbre, “Fast and Furious 10″ ya tiene nuevo director

Deadline informa de que, aunque Louis Leterrier es la opción más valorada por Universal, todavía deben resolverse algunos detalles, como la coordinación con otros proyectos, por lo que el acuerdo todavía no está firmado.

El cineasta es especialmente conocido por haber dirigido las películas de acción The Transporter y su secuela, Transporter 2, El increíble Hulk o Furia de titanes. Más recientemente, Leterrier también se encargó de la dirección de algunos episodios de la serie Lupin, de Neflix.

Fast and Furious 10 estaría costando un millón de dólares a Universal por cada día que se mantiene en pausa, ya que algunas de las secuencias más potentes de la película ya estaban en marcha. La franquicia busca cerrar cuanto antes el acuerdo con el director francés para retomar el rodaje.

“Con el apoyo de Universal, he tomado la difícil decisión de dar un paso atrás como director de Fast X, mientras me quedo en el proyecto como productor”, anunció Justin Lin en un comunicado publicado en redes sociales. La saga no tiene intención de retrasar la fecha de estreno para su décima entrega, programada para el 19 de mayo de 2023.

Louis Leterrier contará en el reparto de Fast and Furious 10 con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Sung Kang y Charlize Theron. Además, la cinta supondrá la incorporación a la saga de Jason Momoa, quien interpretará al villano, y de Brie Larson.