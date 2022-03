Una reina y un exjugador de Millonarios entre los participantes del Desafío 2022

La producción del Desafío construyó una burbuja para vivir más de 150 personas. Foto: Cortesía Caracol Televisión

Aquí, 44 deportistas crecieron y se hicieron Super humanos conquistando las montañas más implacables, enfrentando los mares más poderosos, superando sus miedos y por esta razón el Desafío The Box se queda en Colombia. Después de prepararse por años, Amazónicos, Antioqueños, Boyacenses, Cachacos, Cafeteros, Llaneros, Costeños, Patusos, Santandereanos, Vallecaucanos y Super humanos de Tolima grande, llegarán a la ciudad de las cajas a luchar con el alma en el reality de los colombianos.

Tobia, Cundinamarca, será el asombroso lugar que reciba a estos deportistas de diferentes especialidades. Una vez inicie esta aventura, los desafiantes dejarán de ser grupos, divididos por regiones, para convertirse en tres equipos de 12 integrantes con 6 mujeres y 6 hombres quienes conformarán a Alfa, Beta y Gama. ¡Solo un hombre y una mujer serán los ganadores!

Estos son los participantes del reality este año:

EMILY DANIELA MUNERA VÉLEZ - AMAZÓNICOS

Emily tiene 21 años y como buena amazónica siente que la fuerza está en su interior, para ella las apariencias engañan y un claro ejemplo es ella misma, pues aunque su contextura es pequeña, ha logrado destacarse en todas las disciplinas deportivas que se ha propuesto. Es oriunda de Mocoa, capital del Putumayo, y actualmente estudia Fonoaudiología. Ama el crossfit y el gimnasio, disciplinas que la hacen muy feliz deportivamente hablando.

Se define como una mujer humilde, amable, bondadosa, disciplinada y apasionada. Uno de sus retos más grandes era ser parte del Desafío The Box pues considera que esto le trasmitirá mucha alegría a su familia y a su región, pero sobre todo mucho orgullo.

LUIS HERNÁN MOSQUERA CHAMORRO “EL LETICIANO” - AMAZÓNICOS

Desde que recuerda, el fútbol ha sido su pasión y motor de vida, tanto, que logró convertirse en futbolista profesional y campeón con el club Los millonarios de la Liga de fútbol profesional colombiano en 2012. Este amazónico de 32 años, practica acondicionamiento físico a través del fútbol y del gimnasio lo que lo ha llevado a desarrollar una gran agilidad y resistencia. Dice tener buen humor, aunque es poco expresivo. Su comida favorita es el pescado con patacón y a futuro quiere sacar adelante su proyecto de fútbol con los niños de la capital de las amazonas. Luis Hernán considera que sus mayores virtudes o cualidades, son su amabilidad, su bondad, su disciplina y el buen liderazgo.

OTONIEL TONGUINO GARCÍA - AMAZÓNICO

Este oriundo de Puerto Leguizamo, en el Putumayo, es un orgulloso hijo de su etnia indígena, los Murui-Muina. El deporte y el ejercicio han sido parte esencial de su vida desde niño, siendo el rugby su mayor pasión desde hace 5 años. Este amazónico, de 24 años, también practica atletismo, taekwondo, boxeo y muay thai, disciplinas que le han otorgado una gran agilidad y coordinación corporal.

Actualmente cursa estudios de Derecho en la Universidad de la Amazonía, en Florencia. Dentro de sus marcas personales está: Campeón torneo rugby seven Santa Cruz Popayán 2019, Campeón torneo rugby seven Oro Verde I Florencia 2018, Campeón torneo rugby seven Oro Verde II Florencia 2019, Subcampeón torneo.

LEIDY XIOMARA ALFONSO AGUIRRE “XIOMY” - AMAZÓNICOS

Leidy Xiomara de 31 años es una digna y orgullosa representante de San José del Guaviare. Esta mujer, que se considera 100% competitiva, es exreina de belleza y modelo fitness, practica tenis y golf y se acondiciona físicamente entrenando crossfit. Además, es Fisioterapeuta, Administradora de empresas y empresaria. Se define como una mujer amable, generosa y comprensiva, así como analítica, determinada y siempre piensa en su futuro.

ANNA DE VILLA PULGARÍN - ANTIOQUEÑOS

Anna tiene 20 años, es la menor en el equipo de los Antioqueños. Considera que lo que más la caracteriza de su región es la amabilidad y sencillez. Actualmente es estudiante de Mercadeo y ha encontrado en el ejercicio funcional y el crossfit las disciplinas que cada día la invitan a retarse a sí misma.

CARLOS MARIO OQUENDO ZABALA “OKENDO” - ANTIOQUEÑOS

Este antioqueño es orgullo colombiano pues logró medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en BMX, disciplina que practica desde hace 28 años. Desde que recuerda, ha estado sobre una bicicleta motivado por sus padres, para quienes siempre ha sido importante el deporte.

Carlos Mario dedica 4 días a la semana al crossfit, disciplina que le ha dado una combinación de agilidad y fuerza sobresalientes. Se define como una persona muy competitiva, buena gente, a quien le gusta el trabajo en equipo y la sana convivencia.

VALENTINA GONZÁLEZ ECHEVERRI - ANTIOQUEÑOS

Esta paisa de 25 años afirma que el deporte le cambió la vida y por eso, se dedica al entrenamiento funcional y el crossfit, logrando una notable agilidad y resistencia. Asegura que siempre busca enorgullecer a su padre. Se caracteriza por ser honesta y espiritual, y le encanta la cocina y la repostería. Ama los retos y por eso se le mide a ser parte de la versión número 18 del Desafío pues considera que este será uno de los más importantes de su vida.

ANDRÉS OSSA VILLEGAS - ANTIOQUEÑOS

Este publicista paisa de 33 años considera ser un líder nato y un estratega por naturaleza. Desde su juventud, el deporte y el estilo de vida saludable, han sido sus grandes pasiones y esto le ha funcionado como trampolín para llegar a las pasarelas y al modelaje comercial y fitness. Se define como un hombre muy competitivo y de humor fino y sarcástico. Su objetivo al participar en Desafío The Box es enorgullecer a su familia y ganar el premio mayor.

CARLOS ANDRÉS MERCHÁN GÓNZALEZ “MONKEY” - BOYACENSES

Este desafiante se considera un hombre decidido, arriesgado, perseverante, estratégico y de temperamento tranquilo. Le dicen “Monkey” porque sus destrezas con los movimientos practicando capoeira se asemejan a los que hacen los monos. Este hombre nacido en Boyacá, también es ingeniero de sistemas y actor. En el deporte ha logrado títulos como: Campeón Nacional de Jiu-jitsu y Campeón Departamental en varias ocasiones de baloncesto.

JUAN PABLO CASALLAS HERNÁNDEZ - BOYACENSES

La fortaleza de este boyacense le ha permitido superar los distintos obstáculos que la vida le ha traído. Dedica su tiempo al crossfit y su habilidad para correr rápidamente y alzar grandes pesos lo convierten en un competidor a toda prueba. En su sangre, Juan Pablo lleva humildad, empatía y empeño. Se considera una persona amable, servicial, ordenada y sociable. Ama los animales y tiene dos perros, conejos y caballos.

MARÍA FERNANDA TOBITTO BUITRAGO - BOYACENSES

María Fernanda tiene 27 años y es de Duitama, Boyacá. Es ingeniera química, aunque dice sentirse orgullosa de dejar esta carrera por seguir el sueño de ser entrenadora personal, en donde puede cambiarles la perspectiva física y mental a muchas personas, pero sobre todo a las mujeres. El levantamiento de pesas, es una de las disciplinas en la que basa su especialidad deportiva.

DANIELA ALEJANDRA CAMARGO ARIAS ¨DANI¨ - BOYACENSES

El deporte ha sido para ella el camino para adquirir más seguridad en su aspecto físico, notando que además, puede vencer obstáculos pues con esfuerzo y disciplina, todo lo puede. Daniela tiene 22 años y nació en Tunja, Boyacá. Se considera una persona amable, sencilla y autentica, características que representan a las personas de su región. Para ella, participar en el Desafío The Box es una oportunidad única para continuar el camino que se trazó de llevar una vida saludable emocionalmente y de afrontar grandes retos.

BRAYAN STIVEN HUERTAS LUCAS - CACHACOS

Su mayor motivación al vivir esta aventura en el Desafío The Box es su madre, pues para ella, este es su reality favorito y ahora quiere hacerla sentir orgullosa de estar ahí. Desde muy joven este cachaco, de 28 años, luchó para salir adelante. Trabajó en construcción, haciendo domicilios, en plazas de mercado, almacenes y ferreterías y paso a paso el deporte se convirtió en su terapia de vida. Comenzó siendo patinador, pero su vida cambió hace 4 años cuando conoció la calistenia. Le gustaría que más personas conozcan su disciplina deportiva y quiere convertirse en un ejemplo a seguir. Tiene 28 años.

KARLA RODRÍGUEZ - CACHACOS

Karla es estudiante de último semestre de Psicóloga y ya sueña con crear una plataforma virtual para ayudar a las mujeres a mejorar sus hábitos de vida. Tiene 25 años y desde hace 5, el deporte le cambió la vida, pues en él encontró una nueva alternativa que le brinda bienestar mental y físico. Esta bogotana es una competidora aguerrida, persistente, enamorada de los retos físicos, pero sobre todo, de los retos mentales, que la hagan crecer de manera personal.

MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ “MALEJA” - CACHACOS

Para María Alejandra, el deporte ha sido el camino que la ha alejado de las malas decisiones y así se lo quiere enseñar a los jóvenes. Para ella, es importante ser un ejemplo de disciplina, amor propio, crecimiento y superación. Esta desafiante se ha enfocado en convertirse en una deportista integral y sabe que este es el momento para demostrar todo su potencial. Le gusta la acrobacia aérea, tiene 28 años, y es de Bogotá.