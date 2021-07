V. C. Andrews: historias que no se agotan en libros ni en la pantalla

Drama, traición, pasión, lujuria, incesto, romance y misterio son algunas de las características de la producción literaria de la estadounidense Virginia Cleo Andrews, más conocida como V. C. Andrews (1923-1986), quien marcó una época y su reconocimiento fue tal que su estilo superó su propio nombre de pila.

Con estos ingredientes y otros tantos que sería interminable enumerar ahora, los relatos en papel de V. C. Andrews podrían convertirse fácilmente en un manjar para los ámbitos audiovisuales como, de hecho, ha sucedido, sobre todo con Flores en el ático, tal vez su novela más recordada.

V. C. Andrews nació en Portsmouth, Virginia, el 6 de junio de 1923 y durante su adolescencia sufrió una caída que le produjo lesiones que la obligaron a permanecer en una silla de ruedas por el resto de sus días. Se ganaba la vida como artista comercial, aunque su interés siempre fue el editorial y por eso logró publicar varias novelas cortas y relatos en varias revistas en Estados Unidos.

Flores en el Ático Trailer (sub ESP)

El punto de inflexión para la escritora se da en 1979 con la aparición de Flores en el ático, novela en la que se adentra a abordar las historias de una saga familiar y encuentra en este escenario un terreno fértil para desarrollar su estilo y darles cabida a otros de sus intereses, como el misterio, el terror gótico y las bajas pasiones.

Con Flores en el ático (saga de la que también hacen parte los relatos Pétalos al viento, Si hubiera espinas y Semillas del ayer) V. C. Andrews se convirtió en una escritora de culto en Estados Unidos y de ahí que después de su muerte, el 19 de diciembre de 1986 a los 63 años, su colega Andrew Neiderman fuera contratado para seguir con la producción literaria bajo el nombre de V. C. Andrews y así lograr que la leyenda continuara viva.

Trece de las novelas literarias de la estadounidense han tenido un desarrollo audiovisual y sus tres sagas más importantes, Flores en el ático, Casteel y Landry, se podrán ver en la pantalla chica durante el mes de julio a través de Lifetime.

First Look Trailer | V.C. Andrews' Ruby | 2021 | Lifetime

“Cuando hablamos de V. C. Andrews hablamos de una de las colecciones más importantes en la literatura americana. Pero también hablamos de grandes éxitos cinematográficos, porque tienen los mejores ingredientes para atrapar a la audiencia desde un comienzo”, cuenta César Sabroso, uno de los directivos de Lifetime para América Latina.

Flores en el ático, protagonizada por Heather Graham, Ellen Burstyn, Kiernan Shipka, Mason Dye y Dylan Bruce, es solo el comienzo de una suerte de estela literaria que siempre ha provocado reacciones diversas. La retorcida historia de los niños Dollanganger que, tras la inesperada muerte de su padre, son obligados por su madre a permanecer ocultos en el altillo de la mansión de sus adinerados abuelos para poder reclamar la fortuna familiar, es simplemente la cima de una montaña de relatos llenos de vértigo.

“Sin duda, tenemos a una audiencia que le encanta, que cada vez que decimos V. C. Andrews se vierte a la pantalla, porque tiene todos estos elementos que hace que sea un contenido muy especial para el espectador. V. C. Andrews ha sido una saga de libros muy importante para los que crecimos leyendo Flores en el ático”, asegura Carmen Larios, otra ejecutiva de Lifetime para esta parte del continente.

V.C. Andrews' Heaven Casteel Saga: Official Trailer (July 27) | Lifetime

La saga Casteel también representa un capítulo aparte dentro de la propuesta de la célebre escritora. Cinco películas la conforman (Los sueños de Heaven Leigh, Ángel negro, Corazones caídos, Las puertas del paraíso y Telaraña de sueños) y en tres de ellas el rol protagónico lo ha desempeñado el actor canadiense nacionalizado estadounidense Jason Priestley, reconocido por interpretar a Brandon Walsh, uno de los personajes protagonistas de la serie Beverly Hills 90210.

“Creo que las novelas de V. C. Andrews han resonado con los lectores durante tanto tiempo porque son representativas de un cierto segmento de la sociedad estadounidense, y creo que le dan a la gente una ventana a esa sociedad, aunque sea una visión muy dramatizada y aumentada de ella. Pero le permite a la gente ver algo en y a través de una especie de espejo unidireccional. Creo que el espectador disfruta mucho y es por eso que estas películas también resonarán tanto en el público”, comenta Priestley.

Landry es la tercera colección basada en la obra de V. C. Andrews, que Lifetime estrenará en la pantalla chica para América Latina durante julio. La primera película de esta colección será Ruby, que estará al aire el sábado 17 de julio, seguida de Destello en la niebla, el domingo 18; para continuar con Fulgor oculto, el sábado 24 y cerrar el domingo 25 con La joya secreta.

Kristian Alfonso, Marilu Henner, Richard Harmon, Jennifer Laporte, Evan Roderick, las gemelas Raechelle y Karina Banno; Naomi Judd, Crystal Fox, Gil Bellows, Deborah Cox, Lauralee Bell, Sam Duke y Ty Wood son algunos de los actores que intervienen en la saga Landry, con la que el nombre de V. C. Andrews continúa vinculado con ingredientes tan definitivos como el drama, la traición, la pasión y lujuria, sin dejar de lado el misterio y los enredos familiares.

Sobre “Ruby”, parte de la de obra de V. C. Andrews

“Landry”, saga de la escritora estadounidense V. C. Andrews, es producida por Champlain Media y distribuida por Reel One Entertainment. Los productores ejecutivos son Tom Berry, Dan Angel, Jane Startz, Breanne Hartley, Jane Charles, Ric Nish y Matthew Chipera. En el grupo de guionistas están Richard Blaney, Gregory Small, Scarlett Lacey, Andy Cochran y Brian C. Rost.

Las películas que integran la saga “Landry” son “Ruby” (que se estrena el sábado 17 de julio por Lifetime a las 9:00 p.m.), “Destello en la niebla” (se transmite el domingo 18 de julio), “Fulgor oculto” (estará al aire el sábado 24 de julio) y “La joya secreta” (llegará a la pantalla el domingo 25 de julio).

Sobre la saga “Flores en el ático”

Basada en el controvertido libro de V. C. Andrews que rápidamente se convirtió en un clásico de culto, la película “Flores en el ático” es la historia gótica de cuatro hermanos que están encerrados en un altillo después de que una tragedia familiar los aleja repentinamente de una infancia aparentemente perfecta.

Las cintas de esta saga son: “Flores en el ático” (que se presentará el sábado 17 de julio a partir de las 5:30 p.m.); “Pétalos al viento” (llegará a las pantallas de Lifetime el sábado 17 de julio a las 19:20 p.m.), “Si hubiera espinas” (se estrenará este sábado 17 de julio a las 22:45 p.m.); y “Semillas del ayer” (se transmitirá el domingo 18 de julio en el horario de las 0:35 a.m.).