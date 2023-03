Victoria Alonso, productora de cine argentina, se va de Marvel Studios

La productora hizo parte de todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Foto: Marvel

Victoria Alonso comenzó en Marvel Estudios como coproductora de la película “Iron Man”, cinta que inició el universo cinematográfico de superhéroes que ya lanzado más de 30 películas. A lo largo de los años, Alonso ascendió de posiciones y en 2021 llegó a ser presidenta de producción física y postproducción, así como de efectos visuales y animación.

La argentina era una de las ejecutivas más visibles de Marvel junto a Kevin Feige y Louis D’Esposito, presidente y copresidente del estudio. De acuerdo fuentes que hablaron con el medio The Hollywood Reporter, la productora salió del estudio el pasado viernes 17 de marzo.

No se conoce la razón oficial de su salida, pero según se reportan en varios medios todo indica que es debido a la perdida de calidad en el uso de los efectos visuales en las producciones del estudio. Este hecho se hizo más notable con la serie “She-Hulk: Defensora de héroes” estrenada el año pasado.

Aunque Alonso ya salió de Marvel Estudios, aún quedan por estrenarse varios proyectos en los que la argentina participó. Entre ellos está la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ que llega a las salas de cine en mayo, y las series de televisión “Secret Invasion” y “Ironheart” que serán transmitidas a través a la plataforma Disney+ durante este 2023.

¿Quién es Victoria Alonso?

Alonso, originaria de Argentina, se mudó a Seattle (Estados Unidos)cuando tenía 19 años con el objetivo de buscar una carrera como actriz. Posteriormente, migró a Los Ángeles, en donde trabajó para la empresa de efectos visuales Digital Domain. Productora que trabajó en la película “Big Fish”, en la cual se desempeñó en el desarrollo de efectos visuales.

Llegó a Marvel Estudios como vicepresidenta ejecutiva de efectos especiales y posproducción. Además de trabajar en “Iron Man”, también estuvo en ese cargo para “Iron Man 2″, “Thor” y “Capitán América: El primer vengador”. Su primera vez como productora ejecutiva fue para “Los Vengadores” en 2012.

Alonso, quien es abiertamente homosexual y está casada con la actriz australiana Imelda Corcoran, fue impulsora de la diversidad e inclusión en Marvel. La productora incluso le pidió al director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, tomar una posición en contra de la legislación anti-LGBTQ+ como el proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’ de Florida.

En la premier de “Los Eternos” de 2021, la ex-ejecutiva estaba respondiendo preguntas en español. La actriz Salma Hayek le dijo que ellos no hablaban el idioma, a lo que Alonso respondió “A mí no me interesa, que aprendan todos”.

La productora han obtenido dos nominaciones en los Premios Primetime Emmy ambas por las producciones de Marvel “WandaVision” y “¿Qué pasaría si…?”. Alonso también fue una de las productoras de “Argentina, 1985″, cinta nominada al Óscar como mejor película internacional.

