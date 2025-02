“Vinagre de manzana”: La historia de la “influencer” que engañó al mundo llega a Netflix

La actriz estadounidense Kaitlyn Dever interpreta a Belle Gibson e la serie de Netflix. Foto: Cortesía

El 6 de febrero, la plataforma en streaming Netflix estrenó la miniserie “Vinagre de Manzana”, una producción basada en la historia real de una mujer que engañó al mundo entero a través de su Instagram.

Se trata de la influencer australiana Annabelle Natalie Gibson, conocida en redes sociales como Belle Gibson. Entre el 2010 y 2013, cuando Instagram estaba en sus comienzos, la supuesta historia de superación de Gibson se hizo viral entre miles de usuarios que estaban explorando esta red social.

Contó a sus seguidores en ese entonces que los médicos le habían diagnosticado un cáncer cerebral, que le dejaba solo seis semanas de vida. Según su testimonio, fue sometida a quimioterapias y radioterapias constantes para poder recuperarse, sin embargo, tomó la decisión de abandonar su tratamiento en búsqueda de “una cura natural, a través de la nutrición, la paciencia, la determinación y el amor”, según sus palabras.

Gibson tenía 18 años cuando comenzó a dar su supuesto testimonio de vida en foros de internet, y poco a poco fue convirtiéndose en una de las pioneras de lo que hoy conocemos como “influencers”. Poco a poco, su comunidad fue creciendo, las personas le creían sus palabras, hacían lo que ella hacía esperando tener los mismos resultados y poder salvar su vida. Lástima que todo era mentira.

Construyó un emporio “wellness” y creó una aplicación llamada The Whole Pantry, en la que daba tips para tener un “estilo de vida saludable”. Gibson supo poner la ingenuidad y la confianza de sus seguidores a su favor hasta alcanzar la fama y ser reconocida por una historia que no era real.

“Seguí vagamente la historia de Belle Gibson cuando comenzó. La encontré intrigante. Luego, en 2018 leí “La mujer que engañó al mundo”, el libro de Beau Donelly y Nick Toscano. Ellos fueron los periodistas que descubrieron la farsa de Belle, pero su libro no era solo sobre ella, sino también sobre todas las personas a las que engañó”, dijo Samantha Strauss, creadora de la serie de Netflix.

Belle Gibson no solo mintió sobre su diagnóstico

Como lo informaron varios medios en su momento, la “influencer” creó también una narrativa falsa sobre su vida personal. Ahora ya no era solo su diagnóstico de cáncer, sino también la historia de una supuesta familia disfuncional. Aseguró que su hermano tenía autismo, y su madre sufría de esclerosis múltiple, dos cosas que, por supuesto, eran mentira.

En 2015, el periódico Sydney Morning Herald comenzó a investigar el caso con la sospecha de que Gibson podrá ser una potencial impostora. En su trabajo de reportetía, el medio contactó a varias organizaciones benéficas para las que la influencer, supuestamente, había hecho varias donaciones. Cinco de ellas reportaron nunca haber recibido el dinero. Según un artículo publicado por la BBC el pasado 7 de febrero, “Gibson fue una de las primeras de una nueva generación de estafadores que usaban las redes sociales y las aplicaciones para engañar a la gente”.

“Creo que todos queremos desesperadamente estar bien. y muchos de nosotros vivimos con problemas físicos o mentales crónicos, condiciones que nos hacen ser vulnerables a la falta de información. Convertir este libro en una serie me pareció una manera de tener una poderosa conversación sobre bienestar y medicina. ¿Por qué mentimos sobre temas tan delicados?”, comentó Strauss.

“Vinagre de Manzana” es una miniserie que busca concientizar a la audiencia sobre los peligros de las terapias alternativas, la falta de información que circula en redes sociales y el poder que estas tienen para manipular relatos que, muchas veces, terminan siendo una farsa.