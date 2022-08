¿Warner cancelará “The Flash” por las polémicas de Ezra Miller?

Ezra Miller en su interpretación del personaje central de la película "The Flash". Foto: Cortesía: Warner Bros

Tras los últimos escándalos de Ezra Miller, Warner Bros. está considerando cancelar The Flash. En los últimos meses, su controvertido protagonista acaparó los titulares por haberse visto envuelto en toda clase de delitos como maltrato a menores, acoso y desorden público.

Ahora, su último episodio criminal, robo y allanamiento de morada, sumado a las anteriores polémicas, hacen tambalear el futuro del Universo DC. Y es que, nuevas informaciones de THR apuntan a que Warner baraja tres posibles escenarios para el destino de The Flash, que llegaría a las salas de cine el 23 de junio de 2023 tras 5 años de retrasos.

El primero de ellos es que Miller busque ayuda profesional y dé una entrevista explicando el porqué de su controvertido comportamiento. De acceder, el actor de realizaría un tour de prensa limitado y la cinta se estrenaría en cines con total normalidad.

En el caso de que Miller se negara a buscar ayuda profesional, Warner pondría en marcha su plan B: estrenar la película sin que el actor participe en la promoción y tour de prensa de la misma. Este segundo escenario obligaría al estudio además a elegir a un nuevo Barry Allen de cara al futuro del Universo DC.

Finalmente, si Miller sigue anotándose arrestos y delitos, ante la imposibilidad de volver a grabar la cinta con un nuevo actor, Warner no tendría más remedio que cancelar el estreno del filme. Este tercer posible escenario es el peor para el estudio, que ya ha invertido 200 millones de dólares en el proyecto.

No obstante, estas nuevas informaciones contrastan con los mensajes lanzados por la productora de la película, Barbara Muschietti, asegurando que el estreno de The Flash no corre peligro.

Fue la cuenta de Twitter (@FlashFilmNews) la que aseguró hace tan solo unos días que el estreno de The Flash sigue en pie para 2023, tal como estaba planeado. La publicación incluyó una captura de pantalla de una conversación con la produtora que confirma que, al menos de momento, las cosas marchan con normalidad para la película. “Todo está bien en Flash Land”, escribió Muschietti.