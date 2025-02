Will Ferrell y Reese Witherspoon protagonizan la comedia de Prime “La otra boda”

Esta es la primera película que Will Ferrell y Reese Witherspoon protagonizan juntos. Foto: Cortesía Prime Video - Glen Wilson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director y guionista Nicholas Stoller, conocido por escribir “Las locuras de Dick y Jane” (2005), “¡Sí, señor!“ (2008), ”Los Muppets" (2011), entre otras, regresa con una nueva comedia. “La otra boda” “capta todos los elementos familiares de una boda tradicional: brindis incómodos, damas de honor achispadas y mucho amor. Pero a medida que las emociones se calientan, también lo hacen las travesuras hilarantes: caimanes inesperados, una cebra bailando y un desastre inolvidable en un muelle”, se lee en un comunicado.

¿De qué se trata “La otra boda”?

“Cuando dos bodas se reservan accidentalmente para el mismo día y en el mismo lugar, cada grupo nupcial se ve desafiado a preservar el momento especial de su familia mientras aprovechan al máximo el inesperado espacio compartido. En una batalla hilarante de determinación y tenacidad, el padre de una de la novia (Will Ferrell) y la hermana de la otra novia (Reese Witherspoon) se enfrentan caóticamente sin detenerse ante nada para lograr una celebración inolvidable para sus seres queridos”, se lee en la sinopsis.

“Más allá del humor, la película se adentra en temas más profundos y universales. Explora cuidadosamente las complejidades de la dinámica familiar y el difícil proceso de dejar ir y aprender a dar a los seres queridos el espacio necesario para crecer y recorrer sus propios caminos. En esencia, la película es un recordatorio de los desafíos y las alegrías que vienen con el cambio, la familia y el crecimiento personal, todo envuelto en un paquete estridente, histérico y conmovedor”, agregan.

“Me siento muy afortunada de que finalmente hayamos reunido a este equipo. Cuando recibí la llamada, Nicholas Stoller me llamó y me dijo: Bueno, solo quiero hablar contigo porque tengo esta película con Will Ferrell. Le dije sí de inmediato. Me preguntó: ¿No quieres escuchar la trama? No, si es con Will lo haré”, dijo Witherspoon en una entrevista.

“Creo que lo divertido de esta película es que Nick Stoller es una de las personas más divertidas que hay y tiene un historial innegable. Así que sabíamos que iba a haber escenas divertidas. Sabíamos que no era una cuestión de si sería divertido, sino de la profundidad de los personajes. Son grandes risas, pero es realmente dulce y me sorprendió un poco que llegara a ese punto, pero es tan bueno tener ambos. Es refrescante para la audiencia pisar el freno de repente y tener, ya sea la historia de Reese o la mía, realmente profundizar en algunas cosas que son realmente sentidas y no lo ves venir”, contó Ferrel.