Will Smith vuelve a la pantalla chica con “Rey Richard, una familia ganadora”

La trama lleva al espectador más allá del tenis, y muestra cómo la clave del éxito de esta familia está centrada en la planificación del padre y en el talento que ven ambos padres en sus hijas. Foto: Cortesía

Desde este mes de enero está disponible por HBO Max “Rey Richard, una familia ganadora”, el relato de un padre que se propone poner el nombre de sus hijas en la historia del tenis pese a todos los contratiempos y circunstancias.

“Rey Richard, una familia ganadora” es el viaje de una familia que persigue su sueño. Con entrenamientos en las canchas de tenis abandonadas, sin importar las inclemencias del tiempo, las hermanas son educadas con determinación e intuición también por su madre. Una familia completa, comprometida y que trabaja en pos de un objetivo en común.

(Le recomendamos: Así es el nuevo tráiler de “The Tragedy of Macbeth”, la película de Apple TV y A24)

King Richard | Trailer | HBO Max

La trama lleva al espectador más allá del tenis, y muestra cómo la clave del éxito de esta familia está centrada en la planificación del padre y en el talento que ven ambos padres en sus hijas. “Si no planificas fallar, tu plan fallará”, dijo el progenitor, Richard Williams.

Para Will Smith, estrella y productor de la película, la trama de “Rey richard, una familia ganadora” es una historia que describe de la siguiente manera: “En esencia, se trata de querer ser las mejores versiones de nosotros mismos y, a veces, nuestras circunstancias pueden no coincidir con eso, y depende de la fuerza del espíritu humano dominar esas circunstancias. Es deseo, satisfacción para todos nosotros”.

(Le recomendamos: “Drama Club” es la nueva apuesta de Nickelodeon para iniciar el año)

“Rey Richard, una familia ganadora” es una producción de Warner Bros, protagonizada por el nominado a dos premios Oscar Will Smith (“Ali”, “En búsqueda de la felicidad”, “Bad Boys for Life”) y la dirección de Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men). Oracene “Brandy” Williams es interpretada por Aunjanue Ellis, mientras que Venus Williams por Saniyya Sidney y Serena Williams por Demi Singleton.