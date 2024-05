“X-Men ‘97”: entre la nostalgia de los 90 y la influencia moderna

La nueva serie es la continuación de la producción animada de los años 90. Foto: Cortesía Disney+

En 1963, el guionista de Marvel Cómics Stan Lee quería crear otro grupo de superhéroes. Venía de idear personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man y los Cuatro Fantásticos. “Ya me estaba cansando de descubrir cómo consiguen los superpoderes. No podía dejar que todos fueran mordidos por una araña radioactiva o expuestos a una explosión de rayos gamma”, recuerda el creador en una entrevista de 2004 para Archive of American Television.