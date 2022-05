Xochitl Gómez, la latina de 16 años que conquista Marvel

Xochitl Gómez llegó al primer ‘casting’ tras protagonizar “The Baby-Sitters Club”. Foto: Cortesía

Xochitl Gómez tiene 16 años y apenas cuenta con un par de créditos en el mundo del cine, pero Marvel apostó por ella para dar vida a la heroína América Chávez en la esperada “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

“Nunca pensé que actuaría en superproducciones, pero mi madre me decía ‘tienes que tomar clases de artes marciales, hay papeles para ello’. Lo he practicado desde pequeña y, al final, cuando me dieron el papel podía verme como una superheroína”, contó la joven actriz de origen mexicano en una entrevista con Efe.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” debuta en cines este fin de semana como la próxima entrega del universo Marvel tras el fenómeno de “Spider-Man: No Way Home”, una de las cintas más taquilleras de los últimos años, pero Gómez no quiere pensar en ello.

“Es una película inmensa, es emocionante”, insistió, consciente de que de la noche a la mañana pasará de ser una desconocida para el gran público a ser imagen de la marca más rentable del cine.

El filme vuelve a contar con la presencia de estrellas conocidas de la franquicia como Benedict Cumberbatch en el papel de Doctor Strange, Elizabeth Olsen en el de Wanda y Benedict Wong en la piel de Wong.

Pero la gran novedad es el debut en la gran pantalla de América Chávez, una heroína latina que hasta ahora solo había aparecido en los cómics y las series animadas de Marvel y a la que Gómez ha dado vida por primera vez ante las cámaras.

“Conlleva mucha responsabilidad originar un personaje a raíz de un cómic, en la película es más joven que en la versión de los cómics, así que tuve que hacer que el personaje tuviera menos experiencia”, explicó la actriz.

Aunque su historia parece confirmar eso de que los sueños de Hollywood se cumplen, Gómez (Los Ángeles, 2006) contó que el proceso de selección no fue fácil.

Llegó al primer ‘casting’ tras protagonizar “The Baby-Sitters Club” y pasaron seis meses en los que no supo nada más hasta que consiguió una segunda prueba. Medio año en el que siguió entrenando para “impresionar” a los responsables.

Un día recibió una llamada de su agente con el mensaje “bienvenida al universo Marvel”.

“Necesité un par de semanas para procesar todo”, recordó.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | Tráiler Oficial | Doblado

Una heroína LGTBIQ

El personaje de América Chávez apareció por primera vez en el cómic “Vengeance”, editado en 2011, en el que se narra que proviene de un universo paralelo donde fue criada por dos madres, a las que abandonó accidentalmente cuando descubrió que puede viajar a otros universos.

En su intento por abanderar la diversidad, Marvel ha presentado a esta heroína con guiños al colectivo LGTBIQ -aunque su sexualidad nunca se discute abiertamente en el filme-, lo que ha provocado que países como Arabia Saudí veten su estreno.

En “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, América Chávez se encuentra en la Tierra con Doctor Strange y Wong, a quienes confiesa que tiene la capacidad de viajar por los mundos del multiverso pero no tiene ningún control de sus poderes, que solo aparecen cuando tiene miedo.

Marvel no ha determinado aún el futuro de su personaje, pero Gómez dejó claro que la presión de afrontar un trabajo así no ha restado lo “divertido y fácil” que resultó el rodaje, que además supuso el regreso del director Sam Raimi al mundo de los superhéroes tras la irregular “Spider-Man 3″.

El regreso de Sam Raimi

Raimi ha dirigido un filme que recopila las tramas de las producciones más recientes de Marvel (tanto la última película de “Spider Man” como las series “Loki” y “WandaVision”) para armar una película cargada de referencias y centrada en los viajes a través del multiverso en el que habitan sus protagonistas.

Wanda, la heroína encarnada por Elizabeth Olsen, regresa como una inesperada villana que desea hacerse con los poderes de América Chávez, algo que Doctor Strange y Wong impedirán.