Ya están a la venta las entradas para el reestreno de “Avatar” en cines

El 22 de septiembre vuelve a los cines una de las películas más impactantes e influyentes de los últimos tiempos. Avatar la épica aventura de James Cameron estrenada en 2009 y ganadora de tres Premios Oscar, llega nuevamente a la pantalla grande en 3D y grandes formatos, invitando a las audiencias a revisitar el planeta de Pandora en el año 2154 y revivir la lucha de un hombre por salvar la luna alienígena que aprende a llamar hogar.

James Cameron introdujo a los espectadores en un universo nunca antes visto, y Avatar se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural único, deslumbrando a audiencias y críticos por igual. La película estableció un nuevo estándar para la experiencia cinematográfica, combinando espectáculo, personajes cautivantes e innovación tecnológica al servicio de una historia inmersiva y emocional. Trece años después, sigue sorprendiendo e inspirando a fans de todas las edades.

LA HISTORIA DE Avatar

El film, escrito y dirigido por Cameron, sigue a Jake Sully (Sam Worthington), un ex marino confinado a una silla de ruedas reclutado para viajar años luz a través del universo hasta un puesto humano en Pandora, donde un consorcio corporativo está extrayendo un mineral exótico que es la clave para resolver la crisis energética de la Tierra. Debido a que la atmósfera de Pandora es tóxica, han creado el Programa Avatar, en el que los “conductores” humanos tienen su conciencia vinculada a un Avatar, un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

Renacido en forma de Avatar, Jake puede volver a caminar y se le asigna la misión de infiltrarse entre los nativos de Pandora, los Na’vi, que se convirtieron en un gran obstáculo para extraer el preciado mineral. Pero después de que una Na’vi, Neytiri (Zoe Saldana), salva la vida de Jake, todo cambia. Jake es acogido por su clan y aprende a convertirse en uno de ellos. A medida que se profundiza la relación de Jake con su renuente maestra Neytiri, aprende a respetar el estilo Na’vi y finalmente toma su lugar entre la tribu nativa. Pronto, los acontecimientos lo llevan a un choque de civilizaciones, y Jake se enfrenta a la prueba definitiva mientras lidera una batalla monumental que decidirá el destino de todo un mundo.

NACE UNA IDEA

Los primeros bocetos de Avatar tomaron forma de la mano de Cameron en 1994, pero el germen de la historia puede rastrearse hasta la infancia del realizador. “Había soñado con crear una película como esta, ambientada en otro mundo de gran peligro y belleza, desde que era un niño que leía ciencia ficción y cómics a montones, y me sentaba en la clase de matemáticas a dibujar criaturas y extraterrestres, oculto detrás del libro de texto. Con Avatar finalmente tuve mi oportunidad”, cuenta Cameron.

Cuando el cineasta comenzó a idear el proyecto a mediados de la década del ‘90, la tecnología necesaria para llevarlo adelante aún no estaba disponible. Cameron puso la propuesta en espera hasta que en 2005 comenzó a trabajar intensamente en ella.

La producción de Avatar se extendió a lo largo de cuatro años, convirtiendo a la película en el proyecto más desafiante de Cameron hasta la fecha. El realizador presentó su obra maestra el 18 de diciembre de 2009 en 3.452 cines de América del Norte, además de otros 17.222 en todo el mundo. Tras su estreno, Avatar se convirtió en la película más exitosa de todos los tiempos, recaudando más de 2.8 mil millones de dólares en todo el mundo. Obtuvo un total de nueve nominaciones al Oscar®, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, y recibió la prestigiosa estatuilla en las categorías de Mejor Fotografía, Diseño de Producción y Efectos Visuales.

TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA AL SERVICIO DEL RELATO

La innovación tecnológica asociada al proceso de creación de Avatar es un elemento clave de su invaluable legado.

Buscando diferenciarse de la tradición cinematográfica que lo precedía, Cameron se negó a usar efectos de maquillaje para dar vida a los habitantes de Pandora. El realizador advirtió que la generación de personajes por computadora abrió un universo de posibilidades inmenso, permitiendo alterar las proporciones de los rasgos faciales, modificar las siluetas y lograr una riqueza única en las tonalidades de la piel, entre otros aspectos.

En 2005, sin embargo, existía la preocupación de que los personajes generados por computadora no parecieran del todo reales. Así, el equipo de Cameron buscó ir mucho más allá de los esfuerzos anteriores para garantizar la realidad completa de los personajes. Para lograrlo, desarrollaron un nuevo sistema de captura de la actuación facial basada en imágenes, utilizando una cámara montada en la cabeza para registrar con precisión los matices más pequeños de las actuaciones faciales de los actores. Lo que es más importante, la cámara registró el movimiento de los ojos, que no había sido el caso con los sistemas anteriores.

Para lograr una interpretación completamente realista de los personajes, unió fuerzas con el galardonado estudio de efectos visuales neozelandés WETA Digital, del director Peter Jackson. Para Cameron fue fundamental desde el principio que cada detalle de las interpretaciones de los actores se conservara en los personajes generados por computadora finales que aparecían en la pantalla. Para WETA, esto implicó garantizar que se registraran datos de alta precisión en el momento en que se realizaban las escenas, y también requirió más de un año de trabajo por parte del equipo de animación para crear la tecnología que permitiera que los personajes generados por computadora se emocionaran exactamente como los actores cuya actuación estaban reflejando.

Otra innovación creada especialmente para Avatar fue la cámara virtual, que permitió a Cameron filmar escenas dentro de su mundo generado por computadora, como si estuviera filmando en un estudio de Hollywood. Cada planta, cada árbol, cada roca del mundo de Avatar se creó y renderizó en las computadoras de WETA Digital. Los avances significativos en iluminación, sombreado y renderizado permitieron a WETA crear un mundo fotorrealista con detalles extraños pero que llama la atención como completamente natural.

VISITANDO PANDORA

El “fenómeno Avatar” tuvo un nuevo hito en el verano estadounidense de 2017, cuando Pandora – The World of Avatar abrió sus puertas en el parque Animal Kingdom de Walt Disney World Resort. El espacio, uno de los más convocantes del parque, incluye tres atracciones, restaurantes, tiendas y más experiencias inspiradas en el mundo de la película. Pandora - The World of Avatar sumerge a los visitantes en un mundo místico de montañas flotantes y selvas tropicales bioluminiscentes que extienden las aventuras del día a la noche.

“Nunca pensé que vería el día en que la Pandora que imaginé podría hacerse físicamente real. Trabajar con Disney para dar vida a este mundo ha sido una experiencia increíble, y el resultado es algo que creo que a todos les encantará. Realmente se siente como si estuvieras entrando en un sueño”, dijo Cameron en los días previos a la inauguración.

Entradas disponibles en https://tickets.disneylatino.com/avatar