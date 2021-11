“Yellowjackets”, el nuevo drama que mezcla terror psicológico

“Yellowjackets” es una historia de supervivencia que mezcla terror psicológico y drama alrededor de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de secundaria que se convierten en las supervivientes (des)afortunadas de un accidente aéreo en las profundidades del remoto desierto norte de Ontario.

La serie se estrenará el 15 de noviembre por Paramount+, un drama de supervivencia, que se convierte en la nueva apuesta de Showtime.

Creado y producido por Ashley Lyle y Bart Nickerson (Narcos). La serie narra el declive de un equipo complicado, pero próspero a clanes salvajes, al tiempo que ilustra sus vidas que intentan reconstruir 25 años después; sin embargo, el pasado nunca es realmente pasado y lo que comenzó en el desierto está lejos de acabar.

Yellowjackets (2021) Official Trailer | SHOWTIME

La serie dramática está protagonizada por Melanie Lynskey (Castle Rock), la nominada al Oscar, Emmy y al Globo de Oro Juliette Lewis (Camping), la nominada al Emmy y al Globo de Oro Christina Ricci (Z: El comienzo de todo) y Tawny Cypress (Inolvidable).

La serie también está protagonizada por Ella Purnell (Sweetbitter), Sammi Hanratty (SHAMELESS), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélisse (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals) y Jasmin Savoy Brown (The Leftovers).