“Yo Me Llamo”: Amparo Grisales lloró recordando a su “hijo” que murió hace años

El martes 7 de enero llegó a Caracol Televisión la décima temporada de “Yo me llamo”, el reality que desde sus inicios tuvo la misión de encontrar la mejor voz imitadora de un artista musical reconocido por medio de audiciones y presentaciones en vivo. El formato estuvo inspirado en programas similares como Lluvia de estrellas en España, Yo soy... de Chile, y la versión homónima de Telemundo.

“Yo me llamo” ha estado bajo la conducción de varias personalidades famosas de la televisión colombiana, entre ellas, Ernesto Calzadilla, Vilma Palma, Jessica Cediel, Carlos Calero, Melina Ramírez y Valerie Domínguez. Para esta temporada, la encargada de presentar el programa será la modelo Laura Acuña, y los jurados son Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

El primer capítulo, que estuvo repleto de parodias, generó varias reacciones en el público. Feid, Karol G, Frank Sinatra, Gloria Estefan y Ricardo Arjona fueron algunas de las imitaciones, buenas y malas, que los tres jurados y los colombianos vieron en el debut de la décima temporada.

Aunque Ricardo Arjona no pasó a la próxima etapa, el participante lo tomó con calma, y quiso tener un detalle con la diva de Colombia. Luego de recibir la respuesta negativa, se acercó a la jurado y le entregó una imagen de un perro llamado Tango, que tenía la frase “Mami, donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero, Tanguito”. Al leer el mensaje, a Grisales se le aguaron los ojos y recordó que una de sus labores benéficas es ayudar a los perros abandonados.

Tango, el hijo perruno de Amparo Grisales

“Tanguito se me fue hace siete años y me duró 17”, dijo la jurado refiriéndose a su perro, que la acompañó en momentos felices y difíciles de su vida. Esta no es la primera vez que la actriz recuerda a Tango, pues en entrevista con Suso dijo varias veces que su perro no tenía reemplazo. Él fue una de sus motivaciones para comenzar su labor benéfica. “Que Dios bendiga tu arte y bendiga tu vida”, fueron las últimas palabras de Grisales al concursante, que se marchó con una sonrisa en su rostro.