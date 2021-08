“Your Honor” estrenará segunda temporada para 2022

Se confirma la segunda temporada de la exitosa serie “Your honor”, protagonizada por el nominado al Oscar, Emmy, Screen Actors Guild y ganador del premio Tony Bryan Cranston (Breaking Bad) en su interpretación de Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuyo hijo adolescente está involucrado en un atropello y fuga que conduce a un juego de alto riesgo de mentiras, engaños y decisiones imposibles.

Paramount+ estrenó la primera miniserie en América Latina (español y portugués) y rápidamente se convirtió en una de las series más vistas de esa plataforma. La producción cuenta con un gran equipo como lo es el ganador del BAFTA® Peter Moffat (The Night Of, Undercover) se desempeña como showrunner, productor ejecutivo y escritor de múltiples episodios.

Además de Moffat, la serie cuenta con la producción ejecutiva de los nominados al Emmy Robert y Michelle King (The Good Fight, The Good Wife, Evil) y Liz Glotzer (Evil, The Good Fight). El productor ganador del Emmy Cranston y el productor nominado al Emmy James Degus (All the Way) son productores ejecutivos de la serie para Moonshot Entertainment.

La primera temporada de “Your Honor” estuvo protagonizada por el ganador del premio SAG Michael Stuhlbarg (”Call Me By Your Name”) cómo Jimmy Baxter, el temido jefe de una familia criminal junto a la nominada al Emmy y al Globo de Oro Hope Davis (Love Life, American Crime) como su esposa, Gina, que podría ser incluso más peligrosa que su marido.

La serie también fue protagonizada por Hunter Doohan (Truth Be Told), Carmen Ejogo (Selma), Isiah Whitlock Jr. (The Wire) y Sofia Black-D’Elia (The Night Of) y la estrella invitada Maura Tierney (THE AFFAIR), Amy Landecker (Transparente), la ganadora del Emmy Margo Martindale (The Americans), Lorraine Toussaint (Orange Is the New Black), Benjamin Flores Jr. (The Haunted Hathaways), Chet Hanks (Empire), Lamar Johnson (The Hate You) Give) y Lilli Kay (Chambers).

“Your Honor” es producida por CBS Studios en asociación con KingSize Productions y está basada en la serie israelí Kvodo creada por Ron Ninio y Shlomo Mashiach. Rob Golenberg, Alon Aranya, Ninio, Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon y Danna Stern también se desempeñan como productores ejecutivos. La serie es distribuida internacionalmente por ViacomCBS Global Distribution Group.