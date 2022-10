Zeeko Zaki, sumergido en la vida de un agente del FBI

En esta nueva entrega, el equipo especializado enfrentará muchas situaciones que desafiarán todo tipo de límites. Foto: CBS via Getty Images - CBS Photo Archive

En esta nueva entrega de la serie , el equipo especializado enfrentará muchas situaciones que desafiarán todo tipo de límites. Tendrán que dar con los autores intelectuales detrás de múltiples ataques mortales propinados a jóvenes sin hogar, descubrir a los responsables de la desaparición de policías de la ciudad, desbaratar una red terrorista que querrá atentar contra la población civil y hasta frenar reiterados secuestros de niños por parte de organizaciones pederastas, sólo por mencionar algunos acontecimientos de los que la audiencia será testigo.

El elenco del “FBI” incluye a Missy Peregrym (Catwoman, Heroes) como la agente Maggie Bell, Zeeko Zaki (Homeland, NCIS: Los Angeles) como el agente Omar Adom ‘OA’ Zidan, Jeremy Sisto (Six Feet Under, Dawson’s Creek) como Jubal Valentine, Alana De La Garza (All My Children, CSI: Miami) como la agente especial Isobel Castille, John Boyd (Argo, Suits, Bones) como Stuart Scola y Katherine Renee Turner (Live a Little, Wintersmith) como la agente especial Tiffany Wallace.