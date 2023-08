Zona Z, un espacio para el nuevo espectador

Los medios de comunicación en Colombia tienen un anhelo común. Aparte de una nueva ruptura de una pareja de celebridades que, como es habitual, se traduce en una considerable cantidad de clics, los medios dan vueltas y vueltas para llamar la atención de un público por el que también luchan grandes marcas: la Generación Z, o Gen Z, como se le conoce.

La Generación Z, también conocida como Gen Z, es el grupo que sigue a la Generación Y, también conocido como los Millennials. Aunque no hay un consenso absoluto sobre las fechas exactas de inicio y final de la Generación Z, generalmente se considera que abarca a las personas nacidas a partir de mediados o fines de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2010.

¿Y cómo estamos abordando este rato? Haciendo lo que podemos –o podíamos– hasta ahora. Los tiempos han cambiado. Ya nadie habla de los millennials. O de pronto sí, pero crecieron. Ya los artículos que hablaban, por ejemplo, de la “falta de compromiso de los millennials”, ahora les entregan consejos para comprar una casa o pararle bolas a sus ahorros. Los millennials ahora son jefes y jefas, padres y madres. Para su pesar, hace rato que dejaron de ser “los jóvenes”.

De esta manera nace Zona Z, un proyecto de El Espectador orientado a crear una comunidad en esta generación. ¿Qué es Zona Z? Un poco de todo. Un meme, una entrevista, un podcast, un talk show, un ‘parche’ con o sin mucho sentido, un monólogo, una dinámica o e incluso un artículo como el que tienes ante ti. La idea de Zona Z es precisamente huirle a una sola definición y volvernos un espacio de conversación.

Queremos también rebatir esa idea de que a la generación Z no le interesan las noticias. La dura verdad es que quizás lo que ya no consumen son las noticias como algunas vez las pensamos. Ya casi no hablamos de revistas, periódicos, noticieros o páginas web como fuentes de información. De hecho, es muy probable que estas letras no sean leídas por alguien de la Gen Z. Y eso, de cierto modo, no está del todo mal.

Ahora todo pasa por TikTok. ¿Comedia? TikTok. ¿Recomendaciones? TikTok. ¿Guias turísticas? TikTok. ¿Recetas? TikTok. ¿Noticias? TikTok. Todos los caminos conducen a TikTok, pues más que una red social, esta aplicación es el nuevo motor de búsqueda de la generación Z. Y es aquí donde El Espectador impulsará la Zona Z, con un espacio donde se alojaran conversaciones actuales, frescas e informadas que estén en la agenda de la Gen Z. Donde saciaremos el FOMO (El miedo a perderse de lo actual en inglés) y crear una comunidad.

No obstante, sabemos lo difícil que es hablarle a los jóvenes sin generar cringe. Una generación que creció conectada 24/7 es también una generación que no come cuento. Los medios tradicionales estamos en esta tarea. Y aunque pueda parecer superficial, las coreografías, los audios, los memes y las tendencias representan una manera excelente de establecer estas conexiones.

No obstante, Zona Z no será un simple junte de jóvenes con ganas de chismear y hablar de Rosalía y Rauw Alejandor o Shakira y Piqué. También habrá espacio para productos periodísticos e investigaciones de El Espectador, para que lleguen a nuevos públicos, que quizás no alcanzarían en formatos tradicionales. ¿De qué manera? A través del shitposting, de los storytime, de los videopodcasts, de lo cringe, de los dumps, de las entrevistas en vertical, de las ilustraciones, carruseles y memes (pero de los buenos, no los del grupo de la familia en WhatsApp).

Zona Z será un espacio que siempre está al día, es curioso y en el que además también se aprende algo nuevo a partir de su conversación. Ese tipo de charlas que se alejan del libreto, las espontáneas que se dan en la madrugada al lado de una piscina o en una previa para una fiesta. Pero, a lo actual y digital. Ahora hay un espacio para el nuevo espectador.

Se trata de conectar, pero también de resonar. Causar un impacto dentro de los Zetas, para que vuelvan a la próxima emisión. De esta manera buscamos desprendernos de la etiqueta que nos tilda a los medios de comunicación de aburridos (porque, en efecto, a menudo lo somos).

Dirigido por Gabriel Zanabria y conducido por Mariana Buelvas y Juan Camilo Hernández, una zeta y un millennial, respectivamente, Zona Z tendrá dos programas al aire, que podrán sintonizarse a través de la página web de El Espectador y sus redes sociales. Ya en marcha como @somoszonaz en TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Facebook y X (antiguo Twitter).