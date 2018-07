Ahmed Best, Jar Jar Binks en "Star Wars", estuvo a punto de suicidarse

BANG Showbiz

El actor estadounidense Ahmed Best, de 44 años, reveló que estuvo a punto de suicidarse hace casi dos décadas debido a la avalancha de críticas, insultos y hasta amenazas de muerte que recibió por dar vida al personaje de Jar Jar Binks en la segunda trilogía de películas de Star Wars (1999-2005).



"El año que viene se cumplirán 20 años de una persecución mediática [en relación al odio propagado desde la prensa] que todavía afecta a mi carrera estos días. Este es el sitio en que estuve a punto de quitarme la vida. Todavía me cuesta hablar de ello, pero sobreviví", escribió en su perfil de Instagram.



El intérprete, quien ya confesó en su momento que la presión de tener que dar vida al personaje más odiado de la saga galáctica le había pasado una enorme factura emocional, añadió a la publicación una imagen en la que aparece en la mencionada ubicación junto a su hijo, al que acredita como el mejor "regalo" que le ha dado desde entonces la vida.



"Este es el regalo que recibí por sobrevivir. ¿Creo que esta es una historia lo suficientemente buena para un show propio?", dice otro extracto del impactante texto compartido en la esfera virtual.



Aunque Jar Jar Binks no ha sido ni mucho menos el único personaje de la franquicia que ha chocado de lleno con las preferencias de los fans más extremos -Rose Tico y la heroína Rey, a quienes dan vida Kelly Marie Tran y Daisy Ridley en las secuelas, también se encuentran entre las menos queridas-, ninguno de ellos ha generado, al menos hasta ahora, niveles semejantes de hostilidad.



"Recuerdo que recibí un montón de amenazas de muerte a través de internet. Había gente que me soltaba improperios en la calle y una persona llegó a decirme: 'Destrozaste mi infancia'. Y eso es muy duro de oír para un chico de 25 años y durante tanto tiempo", explicaba Ahmed Best hace unos años.