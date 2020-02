"American Factory", primer film de los Obama, se llevó el Óscar a mejor documental

"American Factory", la primera producción respaldada por Barack y Michelle Obama tras dejar la Casa Blanca, se llevó el domingo el Óscar a mejor documental, frustrando las esperanzas del film brasileño "Al filo de la democracia".

Codirigido por Julia Reichert y Steven Bognar, el documental se desarrolla en una planta abandonada de General Motors en Ohio que se reabre cuando el magnate chino Cao Dewang la compra y la convierte en la fábrica de parabrisas Fuyao Glass America.

"Nuestra película es de Ohio y China (...) Pero realmente podría ser de cualquier lugar donde la gente se pone un uniforme y marca tarjeta, tratando de hacer que sus familias tengan una vida mejor", dijo la Reichert al aceptar el premio.

"Los trabajadores lo tienen cada vez más difícil en estos días. Y creemos que las cosas mejorarán cuando los trabajadores del mundo se unan", agregó la realizadora, que a los 73 años lucha contra un cáncer. (Puede leer: Bong Joon-ho, la larga carrera del cineasta surcoreano coronada con el Óscar)

Los Obama adquirieron "American Factory" en el Festival de Sundance de 2019, donde ganó el premio de dirección, y el film se estrenó en Netflix en agosto de ese año como la primera entrega de la compañía de la ex primera pareja Higher Ground Productions.

"Cuando comenzamos ni siquiera teníamos al presidente (Donald) Trump, y mucho menos las guerras comerciales y el conflicto con China", dijo Reichert a la AFP el 25 de enero, al ganar el galardón de mejor documental del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA).

Netflix la promocionó como "una obra maestra que examina la cultura, el trabajo y la lucha de clases, y nos reta a considerar lo que nos une en lugar de lo que nos separa".

"Me alegra ver que dos personas talentosas y francamente buenas se lleven a casa el Óscar por el primer lanzamiento de Higher Ground", tuiteó el domingo Barack Obama, felicitando a los realizadores "por contar una historia tan compleja y conmovedora sobre las consecuencias muy humanas de un cambio económico desgarrador".

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY