Animadora de "Coco" apoya las películas sobre minorías en Estados Unidos

EFE

Sin ahondar en ideologías políticas, Nicole Ridgwell, de 29 años, aplaudió el proyecto de "Coco", por el hecho de que la historia está basada en una familia mexicana y su cultura, que incluye su comida típica, la música, las expresiones con las manos, sus festividades y hasta las legendarias historias de fantasmas.

"Ahora están permitiendo que se incluyan voces del exterior, y veremos más películas de diferentes culturas. Espero que las cosas cambien para bien", dijo Ridgwell, nacida y criada en el norte de California, estado donde una buena parte de su población es latinoamericana, aunque mayormente mexicana. (Le puede interesar: "Los sueños se pueden hacer realidad", el mensaje del protagonista de "Coco").

Ridgwell, a su vez, lamentó que Hollywood produzca películas con las mismas historias y con los mismos personajes por tanto tiempo y evitando las minorías.

"Hay que ser creativos y no recurrir a lo que ya se ha hecho. Sí creo que la razón del éxito de 'Coco' fue por la libertad de darle la oportunidad al gente de contar su historia", agregó Ridgwell, quien entró a trabajar en la película en los últimos seis meses de producción.

"La película me hizo darme cuenta de que hay temas que tienen el poder de tocar a las personas y hacer que se sientan diferentes. Por eso, me encantó. Prefiero ver películas que me hagan provocar alguna reacción, como reír, sudar o me ponga nerviosa", remarcó Ridgwell.



"Coco", una producción de Pixar que lanzó Disney en el 2017, cuenta la historia de un niño mexicano de 12 años llamado Miguel que, por la prohibición ancestral de la música en el seno de su familia, ingresa a la Tierra de los Muertos para encontrar a su tatarabuelo: un legendario cantante. El filme, que tomó seis años en terminarse, ganó el Oscar a mejor canción del año con "Remember Me".

"Trabajar en películas de animación es lo que siempre he soñado. Cuando fui a la escuela, no quería admitir que quería trabajar en Pixar, pues sabía que tenía el talento para estar ahí", resaltó Pidgwell sobre la empresa que ha producido otras películas de animación como "Cars", "Toy Story", "Up" y "Monsters Inc".

Es la segunda vez de Ridgwell en Puerto Rico, siendo la primera hace dos meses, cuando visitó la isla para ofrecer varias charlas sobre animación en Atlantic College.