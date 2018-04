Antonio Banderas será el villano en "The New Mutants" de X-Men

Europa Press

"The New Mutants", filme dirigido por Josh Boone y que ha sufrido retrasos, contará con el español Antonio Banderas, quien caracterizará a un villano en esta primera incursión del universo X-Men en el género del terror.

Según informa el medio The Tracking Board, el actor español Antonio Banderas ha sido fichado por la nueva producción de Fox, The New Mutants, aunque todavía no está claro a que villano dará vida.

Una de las especulaciones es que Banderas podría ser Sr. Siniestro después de que Fox cortara de lleno el desarrollo de la producción cinematográfica cuando Jon Hamm era el encargado de dar vida al personaje en cuestión.

Otro de los secretos de esta película es su fecha de estreno. En un principio estaba programada para este 2018, aunque después de dos retrasos la fecha oficial está fijada para 2019.

Una de las explicaciones en la tardanza en cuanto a la realización de la cinta ha sido la diferencia de ideas creativas para desarrollar la trama del filme titulado The New Mutants.

Originalmente, los guionistas tenían la intención de convertir la historia en una película de terror. Sin embargo, los directivos de Fox mostraron su inconformidad ya que esa decisión haría imposible lograr la calificación de edad de la cinta, que se ha establecido en PG-13.

Las diferencias quedaron en el pasado una vez se estrenó el tráiler al público y la idea de priorizar el terror fue acogida por la mayoría, por lo que Fox cambió de nuevo su rumbo para enfocar la historia por este nuevo camino.