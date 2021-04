Así fue la terrible audición de Tom Holland para interpretar a Finn en “Star Wars”

Aunque ahora el actor es una de las estrellas más seguidas de Hollywood, no siempre fue así. Sus inicios fueron muy duros, con varias pruebas para proyectos en los que no llegó a encajar, y este fue uno de ellos.

Antes de convertirse en Peter Parker, el joven actor estuvo a punto de meterse en la piel de Finn en la nueva trilogía. “No conseguí el papel. No fue mi mejor momento”, revela.

En plena promoción de su nueva película, ‘Cherry’, dirigida por los hermanos Russo, el actor ha hablado de aquellos papeles que no consiguió. Uno de ellos fue el del personaje que interpretó John Boyega en los tres últimos episodios de ‘Star Wars’. Un ataque de risa arruinó por completo sus opciones para el papel.

“He tenido bastantes audiciones que salieron mal, hice cosas como leer los diálogos de otras pruebas. Recuerdo la que hice para ‘Star Wars’. Tenía como cuatro o cinco audiciones más y creo que era para el papel que tuvo John Boyega”, explica, en una entrevista para Backstage.

Me acuerdo que era una escena con una mujer que no era realmente una mujer, sino un dron. Yo decía cosas como, por ejemplo: ‘¡Debemos regresar a la nave!’ Y ella respondía: ‘Bleep, bloop, bloop, bleep, bloop’. No podía parar de reírme. Era muy gracioso”, detalla.

”Después, me sentí mal por ello, porque ella estaba intentando interpretar a un androide o un dron, o como lo llamen, de la manera más convincente. Y, por supuesto, no me dieron el papel. No fue mi mejor momento”, continuó.

A pesar de no haber sido Finn, Holland es mundialmente reconocido por el papel de Spider-Man, el cual sigue interpretando en el Universo Cinematográfico de Marvel. Por otro lado, próximamente será Nathan Drake en ‘Uncharted’. Así que, papeles icónicos no le faltan, precisamente. Por otro lado, pronto se le verá en ‘Chaos Walking’, donde sí coincidirá con Rey de ‘Star Wars’ o, mejor dicho, Daisy Ridley.