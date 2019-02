Así se despidió Gwyneth Paltrow de Robert Downey Jr, luego de su retiro de Marvel

-Agencia Europa Press

Gwyneth Paltrow abandonó oficialmente su rol como Pepper Potts en Marvel. La pareja de Tony Stark no formará parte de la plantilla de las próximas películas de Marvel, pero eso no quiere decir que la actriz no esté dispuesta a volver siempre que Robert Downey Jr. se lo pida.

Así lo aseguró en el emotivo mensaje que dedicó Paltrow a su compañero de aventuras. En una publicación de Instagram, la actriz comportió una foto junto a Downey Jr. y un cariñoso mensaje. "Sabes que seré la Pepper de estos chicos siempre que me necesiten" escribió.

La publicación de Paltrow hace referencia a sus recientes declaraciones en Variety donde aseguraba que se sentía "demasiado mayor para ponerse un traje y esas cosas". Pese a ello, no cierra la puerta a futuras apariciones de Pepper Potts en el Universo Marvel.

"Siempre estaré ahí si me necesitan", aseguró en la entrevista. A lo largo de 10 años, la relación de Pepper y Tony Stark ha sido un eje central en las películas de Marvel, y volverá a serlo en Endgame, en la que, si los rumores son ciertos, la pareja podría casarse, tener una hija e incluso morir antes de que lleguen los títulos de crédito. "Pepper y Tony han tenido un largo viaje juntos", dijo la actriz en otra entrevista, en la que supuestamente reveló un gran spoiler.

"Obviamente, ella comienza siendo su obediente asistente. Luego la relación evoluciona, y ahora están casados y tienen una hija. Su relación ha evolucionado en la forma en la que evolucionan los grandes romances".

Para saber hasta dónde llegará el romance entre la pareja Stark habrá que esperar hasta el próximo 26 de abril de 2019, fecha de estreno prevista para Vengadores: Endgame.