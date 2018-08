Averigua a cuál casa de Hogwarts perteneces y qué forma tiene tu Patronus

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092.

¿Te has preguntado qué tipo de mago serías si estuvieras dentro del universo de Harry Potter? Ya puedes quitarte la duda, pues existe una página oficial de la saga que te ayudará a averiguarlo. Además, podrás aprender nuevas cosas que tal vez no sabías sobre este mágico mundo. (Lea Ocho datos curiosos que quizás no sabías sobre Harry Potter en su cumpleaños)

Se trata Pottermore (dar clic para ir a la página), un portal en el que encontrarás varios test con los cuáles podrás saber a qué casa de Hogwarts perteneces (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin), la varita mágica ideal para ti, e incluso la forma que tendría tu Patronus. Solo tienes que inscribirte para comenzar (en la parte superior derecha en donde dice "join").

Debes responder las preguntas de cada test de la forma más honesta, y sin pensarlo demasiado pues el tiempo es limitado. Y al finalizar la prueba encontrarás información detallada de cualquiera que sea el resultado, como la historia de tu casa o las propiedades y alcances de tu varita.

Puede que te lleves una sorpresa, ya que varios usuarios cuentan que fueron seleccionados en casas que nunca se habían imaginado. Para algunos quedar en Slytherin es un problema.

Pero uno de los atributos más llamativos de esta página es la animación que sale cuando encuentras tu Patronus, ya que puedes verlo moviéndose de un lado a otro. Hay animales muy variados: desde ardillas o lobos, o incluso aves.

Así que ya pueden saber qué tipo de mago serías dentro de la serie de Harry Potter, tal vez uno de los que luchó en contra del señor tenebroso (Lord Voldemort).