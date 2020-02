"Black Widow" revelará cómo era Natasha Romanoff en la adolescencia

-Agencia Europa Press

Tras el desenlace de la Saga del Infinito con Vengadores: Endgame en 2019, los fans de Marvel siguen esperando para volver a ver a sus personajes favoritos. La primera en llegar será Viuda Negra, con una película precuela ambientada entre Civil War e Infinity War. Pero la película retrocederá aún más en el tiempo, presentando a la versión juvenil de Natasha Romanoff.

Mientras el Universo Marvel prepara su inminente expansión con películas como Los Eternos o Doctor Strange and The Multiverse of Madness, los fans tienen una cita con la ahora fallecida Viuda Negra el próximo abril. Y según los encargados de maquillaje y peluquería del filme, la infancia de la ex espía convertida en vengadora jugará un importante papel en el desarrollo de la trama. (Lea también: Marvel lanza el primer tráiler de "Black Widow")

"Estamos retrocediendo en el tiempo a cuando eran mucho más jóvenes", dijeron David White y Paul Gooch en una reciente entrevista con Variety. "Y tenemos a actores que juegan papeles incluso más jóvenes que ellos mismos, con el mismo tipo de rasgos del personaje". (Le puede interesar: Scarlett Johansson aclara teorías sobre "Black Widow" y su futuro en Marvel)

La entrevista tuvo lugar durante la Gala de los Óscar, en la que White y Gooch fueron nominados a Mejor Maquillaje y Peluquería por su trabajo en Maléfica: Maestra del Mal, en la misma noche en la que la propia Scarlett Johansson tuvo dos nominaciones, a Mejor Actriz por Historia de un matrimonio y Mejor Actriz de Reparto por Jojo Rabbit.

Por el momento se desconoce hasta dónde ahondará la película de Viuda Negra en el pasado de Natasha Romanoff, pero los antecedentes como espía de la protagonista serán el hilo conductor fundamental del filme, así que no sería extraño que comenzara por la infancia de la protagonista.

Dirigida por Cate Shortland, Black Widow llegará a los cines el próximo 1 de mayo de 2020. Completan el reparto Florence Pugh como Yelena, David Harbour como Alexei, alias The Red Guardian, y Rachel Weisz como Melina.