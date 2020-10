Bogoshorts 2020 anuncia los cortometrajes seleccionados

La edición número 18 de evento dedicado al cortometraje se llevará a cabo entre el 8 y el 15 de diciembre.

El Bogotá Short Film Festival, también conocido como el Festival de Cortos de Bogotá o Bogoshorts se realizará este 2020 en formato híbrido, física y virtual, así que se podrá disfrutar en CityU (Bogotá) y en cinco plataformas digitales.

La edición número 18 de evento se llevará a cabo entre el 8 y el 15 de diciembre, y este jueves sus organizadores dieron a conocer los cortometrajes que participarán en la sección nacional, internacional, documental, animación, experimental y videoclip, así como las competencias de realidad virtual, fanático freak fantástico y conexión Latinoamérica, entre otras. (Contexto: Espaldarazo para el primer cortometraje profesional).

Este 2020, Bogoshorts cuenta con un afiche inspirado en el presente y la imagen en "El test” de Hermann Rorschach (arte, el cine, la ciencia y el misterio, 1921), dando como resultado un póster que cada uno verá de forma diferente, según sus propias preguntas, reflexiones y patologías.

“¿Qué te estás preguntando?” le preguntan al público que ha experimentado la incertidumbre, el encierro y la pandemia.

Luego ser escogido como festival calificador para los premios Óscar de la Academia de Hollywood en 2018 y en 2020 ser seleccionado por la Academia del cine español como calificador oficial de los premios Goya, Bogoshorts sube su apuesta asumiendo el reto de ofrecer una versión híbrida con la firme convicción del necesario ejercicio de reactivación cultural, social y económica que todos estamos buscando.

“No vamos a escoger, vamos a convivir, aceptar el presente para diseñar sin prevenciones el futuro. Debemos además pensar primero en la gente, en sus temores para salir y en sus deseos por reencontrarse. Debemos tener un festival que sea leal a un público que no piensa igual y donde nosotros privilegiamos la diferencia de pensamiento abriendo las opciones del juego”, dice Jaime E. Manrique, director de Bogoshorts.

Los seleccionados

Competencia nacional

-Ficción:

● Anarkia - Samuel Casallas - Colombia

● Animales de guerra - Eduardo Bustos Moreno - Colombia

● Año sabático - David David - Colombia

● Bailando - Ivan David Gaona - Colombia

● Cactus Blossom - Samir Oliveros - Estados Unidos

● Entre tú y Milagros - Mariana Saffon - Colombia, Estados Unidos

● La Esperanza - Edna Sierra Duque, Wilson Javier Arango Giraldo - Colombia ● Las fauces - Mauricio Maldonado - Colombia

● Rocco - Joaquín Olaya Mesa - Italia, Colombia

● S.O.S. - Ángela Tobón Ospina - Colombia

● Sõlm / The Knot - Andres Losada - Estonia, Colombia, Portugal

- Documental

● 84 - Daniel Santiago Cortés - Colombia

● Dora Sena - Jorge Caballero - Colombia, España

● Líneas invisibles - Wilson Javier Arango Giraldo - Colombia

● Paraíso - Santiago Henao Vélez, Manuel Villa Machado - Colombia

● Son of Sodom - Theo Montoya - Colombia, Argentina

● Victoria - Juan Pablo Daza Pulido - Colombia, Reino Unido

- Animación

● Danny’s Bicycle - Nelson Ogliastri - Países Bajos, Alemania, Colombia

● Displaced - Laura Benavides - Estonia, Colombia

● El intronauta - Jose Arboleda - Colombia

● Habitografía(Dos) - Mónica Bravo, Miguel Bohórquez - Colombia

● Lea Salvaje - María Teresa Salcedo - Colombia

● Lentes - Carlos Smith - Colombia

● Niebla - Leonardo Romero - Colombia

● Paloma - Juan Pablo Cerro Turizo - Colombia

● Rosácea - Laura Retamal Mejía - Colombia

● Todo es culpa de la sal - María Cristina Pérez González - Colombia

● We_Sounds - David Carrizales - España, Colombia

- Experimental

● Cosmos and Paleontology - Ana María Gómez López - Países Bajos, Colombia, Rusia ● Jíibie - Laura Huertas Millán - Colombia, Francia

● La noche desbarata mis sombras - Luis Esguerra Cifuentes - Colombia

● Montaña de fuego - Volcán Puracé - Julián Cárdenas Barragán - Colombia

● Pacifico oscuro - Camila Beltran - Francia, Colombia

● Plata o plomo - Nadia Granados - Colombia

● Rubicón - Manuel Muñoz - Honduras, Argentina, Colombia

● The Namelessness Dance - María Contreras - Portugal, Colombia

● Umbral - Juan Francisco Rodríguez - Colombia

- Videoclip

● Bolero (Carlos Mendez) - Richard Ardila - Colombia

● Can We Kiss Forever (KINA) - Rafael Pérez - Colombia

● Dreadfully Pious (Gost) - Diego González Cruz - Colombia

● Ew (Joey Trap Feat YBN Nahmir) - Sebastián Escobar, Manuel Cardona - Colombia

● Gaitas del León (INDUS) - Samuel Moreno Alvarez, David Aguilera Cogollo - Colombia

● Iceman (Salidos de la cripta) - Andrés Felipe Morales - Colombia

● Margaret History (Planadas Clicka) - Nicolás Cabrera Acosta - Colombia

● Niebla, Fuego y Silencio (Mr. Bleat) - Jairo Martínez - Colombia

● OHMS (DEFTONES) - Rafael Pérez - Colombia

● Quién los mató (Hendrix) - Jhonny Hendrix Hinestroza - Colombia

Competencia internacional

- Ficción

● Bonde - Asaph Luccas - Brasil

● Cães que ladam aos pássaros / Dogs Barking at Birds - Leonor Teles - Portugal

● David - Zachary Woods - Estados Unidos

● El silencio del río - Francesca Canepa - Perú

● Gas Station - Olga Torrico - Italia

● I’m Too Busy - Carmen Aumedes Mier - China, España

● Jamie - Esmée Creed-Miles - Reino Unido

● L’ultima parola / The Last Word - Nikita Grushin - Rusia, Italia

● Matriochkas - Bérangère Mc Neese - Bélgica, Francia

● Mizaru - Sudarshan Suresh - Estados Unidos, India

● Muralla china - Santiago Barzi - Argentina

● Njuokcamat / The Tongues - Marja Bål Nango - Noruega

● Not the Saddest Story in the World - Bar Alon - Israel

● Red Ants Bite - Elene Naveriani - Georgia, Suiza

● Retour à Toyama / Return to Toyama - Atsushi Hirai - Francia

● Sticker - Georgi M. Unkovski - Macedonia

● The Present - Farah Nabulsi - Palestina, Catar

● Un coche cualquiera - David P. Sañudo - España

● อนินทรีย ์แดง / Red Aninsri. Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall - Ratchapoom Boonbunchachoke - Tailandia

-Documental

● 3 Logical Exits - Mahdi Fleifel - Dinamarca, Reino Unido, Líbano

● Apiyemiyekî? - Ana Vaz - Francia, Portugal, Brasil

● Asho / آشو - Jafar Najafi - Irán

● Clebs / Mutts - Halima Ouardiri - Canadá, Marruecos

● De memoria y escombros / Of Memory and Debris - Rodrigo Michelangeli - Venezuela, Canadá

● Gruba Kaska / Fat Kathy - Julia Pelka - Polonia

● Haeberli - Moritz Mueller-Preisser - Alemania

● La espera - Jakob Krese, Danilo Do Carmo - Alemania, Brasil, Países Bajos

● Los niños lobo - Otavio Almeida - Cuba

● Maalbeek - Ismaël Joffroy Chandoutis - Francia

● Mat et les Gravitantes / Mat and her Mates - Pauline Penichout - Francia

- Animación

● À la mer poussière / To the Dusty Sea - Héloïse Ferlay - Francia

● Cockpera - Kata Gugić - Croacia

● Coming Home - Benjamin Swiczinsky - Austria

● Der Schornsteinsegler / The Chimney Swift - Frédéric Schuld - Alemania

● Deszcz / Rain - Piotr Milczarek - Polonia

● Genius Loci - Adrien Merigeau - Francia

● Helfer - Anna Szöllősi - Hungría

● Human Nature - Sverre Fredriksen - Países Bajos

● Inès - Elodie Dermange - Francia

● Morning - Vojtech Domlátil - República Checa

● Mor visste ingenting / Mother Didn’t Know - Anita Killi - Noruega

● Något att minnas / Something to Remember - Niki Lindroth von Bahr - Suecia

● O Black Hole! - Renee Zhan - Inglaterra

● Pearl Diver - Margrethe Danielsen - Noruega

● Plantarium - Tomek Ducki - Polonia

● Song Sparrow - Farzaneh Omidvarnia - Dinamarca, Irán

● Souvenir Souvenir - Bastien Dubois - Francia

● The Fabric Of You - Josephine Lohoar Self - Reino Unido

● Tiger and Ox / Tiger y Ox - Seunghee Kim - Corea del Sur

● Wade - Upamanyu Bhattacharyya, Kalp Sanghvi - India

● We Have One Heart - Katarzyna Warzecha - Polonia

- Experimental

● Aquí y allá - Melisa Liebenthal - Francia, Argentina

● Bittersweet - Sohrab Hura - India

● Don’t, Kiss .mov - Carl Olsson, Fabio Liberti - Suecia

● Letters from Silivri - Adrian Figueroa - Turquía, Alemania

● Mon Cœur S’invente des Souvenirs / My Heart Invents Memories - Luc Battiston - Francia

● Passage - Ann Oren - Alemania

● Temporal - Maíra Campos, Michel Ramos - Brasil

● The End of Suffering (A Proposal) - Jacqueline Lentzou - Grecia

- Videoclip

● A Bloody Morning (Owen Pallett) - Vincent René-Lortie, Brittney Canda - Canadá

● Ámame como soy yo (Orishas, Beatriz Luengo, Ara Malikian) - Asiel Babastro - Cuba

● BOYCYCLE (Salvatore Ganacci ft. Sébastien Tellier) - Vedran Rupic - Italia

● I Could Use A Miracle (DENT MAY) - Nathan Castiel - Estados Unidos

● Stranger Than Fiction (Moses Boyd) - in/out - Reino Unido

● Today’s Mood (CHEEZE) - Oh Jiwon - Corea del Sur

● TSOY IS DEAD! (ModeM) - Alexander Solovyov - Rusia

● Un documental sobre mí (Bestia Bebé) - Facundo Barrionuevo - Argentina

● Wherever You Are (Synecdoche Montauk) - Oleg Trofim - Rusia

● Wyobraź Sobie REMIX (Włodi/1988) - Kuba Bujas, Krzysztof Kosz - Polonia

Competencia VR - realidad virtual

● 1st Step - Faber Courtial - Alemania

● Black Bag - Shao Qing - China

● Cruzar - Juan Pablo Urgilés - Ecuador, Venezuela

● Gimme One - Montague FitzGerald - Inglaterra

● Hominidae - Brian Andrews - Estados Unidos

● Passenger - Isobel Knowles, Van Sowerwine - Australia

● Penggantian / Replacements - Jonathan Hagard - Japón, Indonesia, Alemania

● Y así te espero como casa sola y volverás a verme y habitarme - Colectivo Reclab - Colombia

- Competencia F3 - fanático freak fantástico

● Dog Days - Zuzanna Grajcewicz - Polonia

● El lenguaje - Daniel Ibáñez - Colombia

● En la plaza oscura - Nicolás Schujman - Argentina

● Flick - Ariel Zengotita - Estados Unidos

● High Dating - Jules Zingg - Francia

● Homeless Home - Alberto Vazquez - Francia, España

● Little Miss Fate - Joder von Rotz - Suiza

● Menarca - Lillah Halla - Brasil

● Milk Teeth - Felipe Vargas - Estados Unidos

● Nouvelle Saveur / Haute Cuisine - Merryl Roche - Francia

● Nunca te dejé sola - Mireia Noguera - España

● Origin of Man - Pjotr Sapegin - Noruega, Suecia

● Peephole - Juan Sebastian Sarmiento Bazzani - Colombia

● Perfect as Cats - Kevin Vu - Estados Unidos

● Polter - Iñigo Ruiz Aquerreta - España

● Satans Barn / Children of Satan - Thea Hvistendahl - Noruega

● The Appointment - Alexandre Singh - Inglaterra, Estados Unidos

● Virago - Kerli Kirch Schneider - Estonia

● Wood Child and Hidden Forest Mother - Stephen Irwin - Inglaterra

● Yandere - William Laboury - Francia

● End of the Road - Ahmad Adnan Al-Sharif - Catar

Competencia conexión

- Conexión Latinoamérica

● Darikiken - Hugo Pepper Guevara - Perú, Francia, Argentina

● Errantes - Carla Finco - Argentina

● Especulaciones sobre J.R. - Fernando Vergara Riquelme, Constanza Lang - Chile

● Güelito - Emilio Guerra - México

● Las muertes de Arístides - Lázaro Lemus - Cuba

● Liremu Barana / Soul of the Sea - Elvis Rigoberto Caj Cojoc - Guatemala, Noruega

Conexión España

● Black Bass - Rakesh Narwani - España

● Ferrotipos - Nüll García - España

● Litoral - Juanjo Rueda - España

● Marleni, no Marlen - Carmen Aumedes - España

● Victoria - Daniel Toledo - España

● Ya no duermo - Marina Palacio - España

- Conexión Brasil

● Água e Sal / Water and Salt - Luisa Mello - Brasil, Bélgica

● Dominique - Tatiana Issa, Guto Barra - Brasil

● Inabitável / Unliveable - Matheus Farias, Enock Carvalho - Brasil

● Isabela - Diego Lopes, Claudio Bitencourt - Brasil

● O Barco e O Rio / The Boat and the The River - Bernardo Ale Abinader - Brasil

● Quem matou Chiquito Chaves? / Who Killed Chiquito Chaves? - Giovanna Giovanini, Rodrigo Boecker - Brasil

Selección Panorama

- Panorama Colombia ficción

● Antes de llover - Nina Paola Marín - Colombia

● El traje - Diana Marcela Moreno Hernández - Colombia

● Hero Honda - Andres Piñeros - Colombia, Alemania

● La Almeja - Efrain Vizcaíno Sierra - Colombia

● La cama - Daniela Abad Lombana - Colombia

● Las Pirañas - Anderson Ascanio Arenas - Colombia

● Lupita y las sirenas - Tomás Pinzón Lucena - Colombia, Francia

● Mundo malo - Andrés Acevedo Zuleta - Colombia

● Silento - Esteban García Vernaza - Colombia, Estados Unidos

● Sol del llano - Manuela Irene Espitia - México, Colombia

● Te amx - Daniel Cuervo Bernal - Colombia

● World Made Meta - Giorgio Caputo - Colombia, Estados Unidos

- Panorama Colombia documental

● Arde la tierra - Juan Camilo Olmos Feris - Colombia

● Cartagena - Adriana Rojas Espitia - Colombia

● Pour de Vrai / Es en serio - María Claudia Blanco - Francia, Colombia

● Talking Portraits - Jerónimo Sarmiento - Bélgica, Colombia

● Volver con la pandilla - Danny Miranda Quijano - Colombia

- Panorama Internacional animación

● ¿Dónde estabas tú? - María Trénor - España

● 198451 - Valentin Falconi Valderrama - Perú

● How My Grandmother Became a Chair - Nicolas Fattouh - Alemania, Líbano

● Mad in Xpain - Coke Riobóo - España

● Pustolovine Glorije Scott-Umorstvo u katedrali / The Adventures of Gloria Scott - Murder in the Cathedral - Matija Pisacic, Tvrtko Raspolic - Croacia, Serbia

● Volver - Jonathan Delgado Herrera - Argentina, Colombia