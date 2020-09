View this post on Instagram

¿Por qué no había visto esta #película antes? 😢 Si es de los que se pregunta esto constantemente, aquí le explicamos las nuevas dinámicas del #MovimientoBOGOSHORTS online para que pueda disfrutar de todos los #cortometrajes que ofreceremos en nuestra #programación hasta llegar al #18BOGOSHORTS (8-15 DIC). #BOGOSHORTSsessions (@letsmowies), #BOGOSHORTSespecialCinemateca (@cinematecabta) y #BOGOSHORTSbajolaluna (@uniandes - @centroculturaluniandes).