Bradley Cooper estrenará su película "A star is born" en el Festival de Cine de Venecia

Agencia EFE.

La película "A star is born" del actor estadounidense Bradley Cooper tendrá su estreno mundial con una proyección fuera de concurso en la 75 edición del Festival de Cine de Venecia ,que se celebrará del 29 de agosto al 8 de septiembre, informó hoy la organización.



La proyección de la primera obra como director del actor y cuatro veces candidato al premio Oscar será el 31 de agosto en la Sala Grande del Palacio del Cinema del Lido de Venecia.



El filme musical, que está protagonizado por el mismo Cooper y por la cantante Lady Gaga, en el que será su primer papel principal, es una versión de la película de 1937 del mismo nombre.



Esta nueva versión se concentra en la difícil historia de amor del músico Jackson Maine, interpretado por Cooper, que descubre el talento de una camarera Ally, que encarna Lady Gaga, pero que además se enamora de ella.



"A star is born" cuenta con canciones originales escritas por Cooper y Lady Gaga en colaboración con otros artistas como Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson, y cuenta con la participación de Andrew Dice Clay, Dave Chappelle y Sam Elliott.



En la 75 edición de la "Mostra" también acogerá el estreno mundial de "First Man", que narra la vida del famoso astronauta Neil Armstrong, y que inaugurará el certamen, Interpretada por Ryan Gosling, en el papel del primer hombre que piso la luna, y por Jason Clarke y Claire Foy, la cinta será proyectada el miércoles 29 de agosto.