Su estreno está previsto en cines para el mes de marzo de 2019

“Captain Marvel” se empezará a rodar en Los Ángeles

Redacción cine

Marvel Studios dio comienzo al proceso de producción de su nueva película, Captain Marvel (cuyo título en español está por definirse), y lo hizo en Los Ángeles, California. El equipo técnico rodará en el área urbana de la ciudad, aunque también incluirá escenas realizadas en Fresno, Louisiana, Baton Rouge y Nueva Orleans.

Esta cinta, que se estrenará en marzo de 2019, es dirigida por el equipo de guionistas y directores Anna Boden y Ryan Fleck, destacados por creaciones como Mississippi Grind y Half Nelson. Ellos estarán respaldados por Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet y Liz Flahive.

La película es protagonizada por la ganadora de un premio Óscar Brie Larson (La habitación, Kong: La Isla Calavera), Samuel L. Jackson (Avengers), Ben Mendelsohn (Ready Player One), Djimon Hounsou (Diamante de sangre), Lee Pace (The Book of Henry), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Animales Fantásticos y dónde encontrarlos), y Jude Law (El gran hotel Budapest), entre muchas otras figuras de renombre.

Captain Marvel se centra en la historia de Carol Danvers, quien se convertirá en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Ambientada en la década de 1990, esta cinta pretende generar mundos fantásticos basados en escenarios reales.

Kevin Feige es el productor del filme. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patty Whitcher y Stan Lee son los productores ejecutivos, mientras que Lars Winther se desempeñará como co-productor y primer asistente de dirección.

Basada en el personaje de los cómics de Marvel que apareció por primera vez en 1968, Captain Marvel tiene la misión de continuar con el legado de épicas aventuras cinematográficas presentadas en las películas de esta casa. Iron Man, El Increíble Hulk, Capitán América, Thor, Hechicero Supremo, Hombre Araña y Pantera Negra, el más reciente lanzamiento pueden considerarse como la antesala de esta propuesta que promete acción, efectos y reflexión.