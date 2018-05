Cate Blanchett habla sobre la escasez de directoras en el Festival de Cannes

BANG Showbiz

Cate Blanchett se ha visto obligada, en su condición de presidenta del jurado del recién inaugurado Festival de Cannes, a abordar personalmente la polémica que generó el hecho de que solo tres de las 21 películas que se presentan en el certamen de este año estén dirigidas por mujeres.



Aunque ha reconocido que las llamativas cifras siguen constatando la presencia de un desafortunado desequilibrio entre sexos en el seno de la industria del cine, la intérprete australiana ha recordado que los necesarios cambios que desembocarán en una situación de igualdad efectiva no se producirán "de la noche a la mañana". (Le puede interesar: Cate Blanchett, una actriz feminista al frente del jurado de Cannes)



"¿Que si me gustaría ver más mujeres en la competición? Por supuesto que sí. ¿Que si espero que eso vaya a ocurrir en el futuro? De verdad que lo espero. Pero tenemos que lidiar con lo que hay este año y con el papel que se nos ha asignado para las dos próximas semanas", ha asegurado en relación con las responsabilidades que, en este sentido, tiene el jurado del certamen.



"Hace unos años solo había dos mujeres compitiendo como directoras. En el comité de selección de este año hay muchas más mujeres que en años anteriores, lo que evidentemente tiene implicaciones en la forma en que las películas son escogidas. Pero estas cosas no van a ocurrir de la noche a la mañana", se ha defendido en rueda de prensa. (Le puede interesar: Festival de Cannes 2018 apuesta por jurado mayoritariamente femenino)



Hay que recordar que la única mujer que ha ganado la Palma de Oro como realizadora en los 72 años de historia del festival es Jane Campion, quien se hizo con el preciado galardón en la categoría de cortometrajes por su aclamado trabajo en 'Peel' (1982), un triunfo que, en opinión de Blanchett, tendrá más posibilidades de repetirse cuando el sector en su conjunto afronte con "acciones" y no tanto con palabras aquellos problemas.

"El cambio se llevará a cabo a través de acciones específicas, no con generalizaciones y tampoco por medio de la pontificación. Tenemos que solventar la brecha salarial, fomentar la diversidad racial y la igualdad entre hombres y mujeres, y tenemos que pensar en nuevas formas para hacer bien el trabajo", concluyó.