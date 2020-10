El ganador del premio Óscar por “The Fighter” dará vida al villano en esta cinta del Universo Cinematográfico Marvel, aunque por el momento el nombre de su personaje no ha sido revelado.

Estaba previsto que Thor: Love and Thunder comenzara su rodaje en verano de 2020, fecha que fue modificada a raíz de la pandemia de coronavirus. Después de un prolongado retraso, el equipo ya está de vuelta. A ellos se unió Christian Bale, que llegó a Australia para comenzar la preproducción.

El usuario KobieThatcher compartió en YouTube un breve video en el que se puede ver al actor aterrizando en Sydney. El intérprete se une así a Natalie Portman, que también se encuentra en Australia.

Tal como señala Screen Rant, la filmación no arrancará hasta principios de 2021. Portman es una veterana del Universo Cinematográfico Marvel, mientras que Bale se incorpora a la franquicia en Thor: Love and Thunder. El ganador del premio Óscar por The Fighter dará vida al villano de la cinta, aunque por el momento el nombre de su personaje no ha sido revelado.

Las próximas fechas de estreno de las películas del UCM se han retrasado debido a la pandemia.

Thor: Love and Thunder se une a Spider-Man: Homecoming 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que también se filmarán entre otoño e invierno.

Bale apareció recientemente en La promesa, Le Mans '66 y El vicio del poder. Esta última cinta le valió una nominación al premio Óscar en la categoría de mejor actor principal.

Además de participar en Thor: Love and Thunder, el estadounidense volverá a trabajar con David O. Russell, quien ya lo dirigió anteriormente en The Fighter y La gran estafa americana. El nuevo proyecto, que aún no tiene título, también contará en su reparto con Margot Robbie y John David Washington.