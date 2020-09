View this post on Instagram

La Cinemateca de Bogotá te invita a #BauhausReverberada, la plataforma con contenidos digitales con sesiones de discusión virtuales alrededor de la escuela Bauhaus y su influencia en América Latina en las narrativas y estéticas de las artes audiovisuales. Con la participación de Andrés Burbano, doctor en artes, medios y tecnología, Mauricio Durán, arquitecto y magíster en filosofía y Alessandra Merlo, PhD en teoría del cine y literata, ellos conversarán sobre la escuela de arte, arquitectura y diseño #Bauhaus. Un evento en unión con @alcaldiabogota, @arqdisuniandes, @gi_bogota, Fondo cultural de la Embajada Suiza en Colombia, @idartes y #CinematecaDeBogotá #Bauhaus100mas1 #ArqDisUniandes