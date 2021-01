La programación retoma lo mejor del 2020.

La Cinemateca de Bogotá comienza sus proyecciones de 2021 con un ciclo que retoma los estrenos de 2020.

Así mismo, la Sala Virtual Cinemateca continúa la conmemoración de los 100 años del reconocido director Italiano Federico Fellini, que presenta dos obras notables como “La Strada” y “8 ½”, considerada por críticos cinematográficos como una de las mejores películas que se han hecho jamás en la historia. Es una oportunidad para revivir joyas del cine italiano.

La programación en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá se mantiene y presenta una selección de películas que marcaron el 2020, historias que permitieron la unión de los ciudadanos con las buenas historias.

El escenario abrió sus puertas al público el pasado 5 de enero y cuenta con tres funciones diarias en las que presentan diez títulos nacionales e internacionales que están enmarcados en la franja “Lo Mejor del 2020” dentro de los que se encuentran: “Fait Vivir” de Óscar Ruiz Navia, “Lázaro” de José Alejandro González, “Sumercé” de Victoria Solano, “La Paz” de Tomas Pinzón Lucena, “Dopamina” de Natalia Imery, “Pirotecnia” de Federico Atehortúa Arteaga y “Como el cielo después de llover” de Mercedes Gaviria.

Están también en la Cinemateca las películas internacionales “It must be heaven” de Elia Suleiman, ganadora del premio del jurado del Festival de Cannes; “La Gomera” de Corneliu Porumboiu, selección oficial del Festival de Cannes 2019; y “Corpus Christi” de Jan Komasa, esta obra investiga la dinámica social de una pequeña comunidad que incorpora a un nuevo sacerdote que esconde su verdadera identidad.

Dentro de la programación de actividades, el 29 de enero llega, además, el primer Cineclub Cinemateca de 2021, que estará dedicado al estreno de la película “Como el cielo después de llover” de Mercedes Gaviria, quien conversará con María Paula Lorgia del equipo de la Cinemateca sobre los retos de la producción y realización de la obra audiovisual.

El público puede comprar las boletas a través de la página web de la Cinemateca para la Sala Virtual y la Sala Capital, por un valor de $5.000 pesos, que le darán acceso a dos funciones de la misma película para la Sala Virtual en toda Colombia, durante las fechas establecidas. Para participar en las actividades pueden conectarse en las redes sociales de la Cinemateca e Idartes en casa.