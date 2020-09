View this post on Instagram

Prográmate con las funciones disponibles en nuestra #SALAVIRTUAL🎥 ▶️ #EstrenosInternacionales 'La vida invisible de Eurídice Gusmão' (2019) ▶️ #MidBo 'Doble yo' (2018) ▶️ #PlanetOn 'Blood Lions: Un llamado para detener la cacería de leones' (2015 ▶️ #EstrenosNacionales 'Después de Norma' (2019) Conéctate con nuestra programación desde cualquier parte de Colombia. Compra tu entrada 8 a.m. a 10 p.m. Valor: $5.000 👉 www.cinematecadebogota.gov.co [link en la bio] #ViveLaCinematecaEnCasa #IdartesSeMudaATuCasa