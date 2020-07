Cinemateca presenta en Sala Virtual encuentros con directores y guionistas

View this post on Instagram

#ProgramaResistencia ✊ Roberto Minervini (Director), Alejandra Moffat @moffatvaras (Guionista), y Bani Khoshnoudi @bbanii (Directora), llegan a nuestras #Conversaciones virtuales para hablar en torno a sus películas que reflejan tres modos de resistencia contra la violencia estructural: racismo, homofobia y fascismo; disponibles en nuestra #SALAVIRTUAL hasta el 15 de julio. ¡Prográmate y acompáñanos en estas actividades que serán transmitidas a través de nuestras cuentas de Facebook y YouTube, Facebook de @interiorxiii y el sitio web www.idartesencasa.gov.co. Toda la Información >> www.cinematecadebogota.gov.co [Link en la bio] #ViveLaCinematecaEnCasa #IdartesSeMudaATuCasa