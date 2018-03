“Cocote”, la mejor película del Festival de Cine de Cartagena

Redacción cine

La versión 58 del Festival de Cine de Cartagena (Ficci) finalizó este lunes con la película Cocote, del director Carlo de los Santos Arias, como la ganadora en la competencia oficial de ficción. Por su parte, el mejor director fue Marcelo Martinessi, por la cinta Las herederas, quien se llevó un India Catalina, la estatuilla con la que el Festival reconoce a las películas ganadoras.

Para esta edición del Ficci los jurados en la competencia oficial de ficción fueron la directora española Mercedes Moncada Rodríguez, el productor y director alemán Frieder Schlaich y el productor estadounidense Jim Stark. (Lea: Daniela Abad: “La escritura en el cine es una hipótesis”)

El Festival inauguró su versión 2018 con la proyección de The Smiling Lombana, de la colombiana Daniela Abad Lombana. El filme es un retrato de su abuelo, el artista Tito Lombana. Durante cinco días, del 28 de febrero al 5 de marzo, se mostraron 33 largometrajes y 32 cortometrajes.

El eventó conto con la participación de reconocidos artistas como Tilda Swinton, actriz británica recordada por su actuación en Las crónicas de Narnia y El curioso caso de Benjamín Button; el actor estadounidense Owen Wilson, quien se ha destacado por desempeñar papeles tanto dramáticos como cómicos en Hollywood; la española Maribel Verdú, entre otros. (Vea: Los personajes que brillaron dentro del almuerzo de Cine Colombia en el FICCI 2018)

Esta es la lista completa de los ganadores en la versión 58 del Ficci:

Competencia nuevos creadores: Rekonstrukcja de Jerónimo Atehortúa

Competencia oficial cortometraje

Mejor cortometraje: Flores de Jorge Jacome

Mención especial del jurado: Faröpes Baldios de Marta Mateus

Competencia oficial gemas

The Season of the Devil, del director Lav Diaz

Competencia oficial cine colombiano

Mejor director: Simon(è) Jaikiriuma Paetau y Thais Guisasola por O susurro do jaguar

Mejor película: Amanecer de Carmen Torres

Competencia oficial documental

Mejor director: Claudia Priscilla y Kiko Goifman por Bixa Travesty

Mejor documental: Nosotros las piedras de Álvaro Torres Crespo

Competencia oficial ficción

Mejor película: Cocote, de Nelson Carlo de los Santos Arias

Mejor director: Marcelo Martinessi por Las herederas

Premio Fipresci

Las herederas de Marcelo Martinessi

Competencia Puerto LAB

Os jovens Baumann de Bruna Carvalho

Taller documental

Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto:

The loss of something ever felt de Carlos Lesmes

Premio RTVC / ingreso al Mercado de Coproducción

The loss of something ever felt de Carlos Lesmes

Encuentro internacional de productores

Premio CNC: Beca del Centre National du Cinéma et de I´Image Animée CNC de Francia al proyecto: El silencio del tiempo de Adriana Cepeda Espinosa

Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto:

El último silletero de Henry Rincón

Premio Bogota Audiovisual Market (BAM): Entrada directa a BAM projects:

1. El circo de Franco

2. Cartas al Ocaso

Premio del público

Matar a Jesús de Laura Mora