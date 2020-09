Este año el evento explora problemáticas derivadas de la emigración, el exilio y el desarraigo con especial enfoque en los “Latinos in the USA”.

La edición 29 del Festival Biarritz América Latina se realiza entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. (Le puede interesar: Cannes anuncia que en octubre realizará edición especial y efímera del festival).

Este evento, consolidado como un importante punto de encuentro e intercambio entre Europa y América Latina, cuenta con tres categorías de competición (ficción, documental y cortometraje) que exhiben lo mejor de la creación cinematográfica contemporánea, aunque también hay apartados a la cultura latina que se exploran en la literatura, la música y conversatorios.

De Colombia este año participan en el Festival Biarritz América Latina Elkin Calderon y Juan Soto. Calderón es uno de los directores del cortometraje en competencia “Volando bajo” (que realiza con Diego Piñeros).

Juan Soto, por su parte, es montajista del documental en competencia “Las razones del lobo” de Marta Hincapié Uribe (de Colombia) y de la película en preestreno “El Father plays himself, de Mo Scarpelli” (de Venezuela).

Así mismo, este año hay representantes de coproducciones cinematográficas. Birgit Kemner, por ejemplo, es productora del largometraje de ficción en competencia “Selva trágica” de Yulene Olaizola (México, Francia y Colombia).

Y Jorge Thielen es director venezolano del largometraje de ficción en competencia “La Fortaleza”, producido entre Venezuela, Colombia, Francia y Holanda.

Aurélien Vernhes-Lermusiaux, por su parte, es director francés de la película en preestreno “Vers la bataille” (Francia, Colombia).

Programación del Festival Biarritz Amérique Latine 2020

Selección oficial largometrajes de ficción

• “Chico Ventana también quisiera tener un submarino” de Alex Piperno (85′) Uruguay / Argentina / Brasil / Holanda / Filipinas.

• “La Fortaleza” de Jorge Thielen Armand (108′) Venezuela / Colombia / Francia / Holanda.

• “La Verónica” de Leonardo Medel (100′) Chile.

• “Lina de Lima” de María Paz González (83′) Chile / Perú / Argentina.

• “Los Fantasmas” de Sebastián Lojo (75′) Guatemala / Argentina.

• “Ofrenda” de Juan Monaco Cagni (66′) Argentina.

• “Selva trágica” de Yulene Olaizola (96′) México / Francia / Colombia.

• “Se escuchan aullidos” de Julio Hernández Cordón (70′) México.

• “Um animal amarelo” de Felipe Bragança (115′) Brasil / Portugal / Mozambique.

Documentales

• “A media voz” de Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernández (78′) Cuba / España / France / Suiza.

• “Cosas que no hacemos” de Bruno Santamaría (71′) México.

• “El Campeón del mundo” de Federico Borgia, Guillermo Madeiro (79′) Uruguay.

• “El Otro, de Francisco Bermejo” (75′) Chile.

• “La niebla de la paz” de Joel Stängle (85′) Colombia.

• “Las razones del lobo” de Marta Hincapié Uribe (70′) Colombia.

• “Mirador” de Antón Terni (70′) Uruguay.

• “O Indio cor de rosa contra a fera invisível: a peleja de Noel Nutels” de Tiago Carvalho (71′) Brasil.

• “Responsabilidad empresarial” de Jonathan Perel (67′) Argentina.

• “Suspensión” de Simón Uribe (72′) Colombia.

Cortometrajes

• “Chakero” de Alejandro Angel Torres (15′) Colombia.

• “El Silencio del río” de Francesca Canepa (14′) Perú.

• “Gardelania” de Patricio Toscano (16′) Argentina.

• “La enorme presencia de los muertos” de José María Avilés (13′) Argentina.

• “Los Niños lobo” de Otavio Almeida (17′) Cuba.

• “Menarca” de Lillah Halla (22′) Brasil.

• “Mundo” de Ana Edwards (18′) Chile.

• “O prazer de matar insetos” de Leonardo Martinelli (10′) Brasil.

• “Permanencia” de Camilo Palacios (13′) Colombia.

• “Teoría social numérica” de Paola Michaels (7′) Colombia.

• “Volando bajo” de Elkin Calderón y Diego Piñeros (24′) Colombia.

Películas fuera de competición Enfoque “Latinos in the USA”

• “El Viaje de Monalisa” de Nicole Costa (93′) Chile 2019.

• “Hermia y Helena” de Matías Piñeiro (87′) Estados Unidos, Argentina 2016.

• “I’m Leaving Now” de Lindsey Cordero y Armando Croda (74′) Estados Unidos, México 2018.

• “Los Lobos” de Samuel Kishi Leopo (94′) México 2020 (Película de clausura).

• “Memorias del desarrollo” de Miguel Coyula (112′) Estados Unidos, Cuba 2010.

• “Nadie nos mira” de Julia Solomonoff (102′) Argentina 2017.

• “Rastreador de estatuas” de Jerónimo Rodríguez (71′) Chile, Estados Unidos 2015.

• “The Infiltrators” de Cristina Ibarra y Alex Rivera (95′) Estados Unidos 2019.

• We Like It Like That, de Mathew Ramírez Warren (82′) Estados Unidos 2014.

Prestreenos franceses

• “Esperando el carnaval” de Marcelo Gomes (86′) Brasil.

• “Gaucho Basko” de Carlos Portella Nunes (52′) Francia.

• “Todos os Mortos” de Caetano Gotardo y Marcelo Dutra (120′) Brasil, Francia.

• “Vers la bataille” de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (90′) Francia, Colombia.

• “El Father plays himself” de Mo Scarpelli (105′) Venezuela • Work in progress Serial Kelly, de René Guerra (85′) Brasil.

Literatura

•Encuentro literario con Jorge González, Ariana Harwicz y Eduardo Fernando Varela.

•Homenaje a Luis Sepúlveda

Música

•Santa Machete / Afro-Soul, Dance-Floor, Roots-Pimiento, Cumbia-Libre

• SopaLoca / Cumbia, Rumba, Dansons, Salsa

• Joel Salgado Quartet / Bossa nova, samba, pagode, MPB, jazz

Encuentro y debate Mesa redonda propuesta por el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL): ¿Un imperialismo seductor? América latina y los Estados Unidos.

•Proyección: “Ceux d’en face” de Franck Beyer (53′) Francia / México – 2009.