Comienza rodaje de documental basado en vida de cineasta colombiano asesinado

Agencia EFE

Así lo informaron este viernes los promotores del largometraje "Lez-Ama, vivir filmando", que detallaron en un comunicado que el objetivo es hacer una reflexión sobre lo que es hacer cine y para ello tomarán como base el homicidio de Lezama.



"Esta historia toma como punto de partida el trágico hecho que despertó la indignación y la solidaridad del mundo cinematográfico para darle voz a muchos de quienes hacen cine dentro y fuera del país", agregó la información (Lea también: Asesinan a Mauricio Lezama en Arauca )



Lezama fue asesinado el pasado 9 de mayo en La Esmeralda, en el departamento de Arauca, mientras realizaba entrevistas para un documental sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia.



El cineasta murió de forma instantánea después de que varios desconocidos dispararan contra él, en un ataque en el que otra persona resultó herida.



Lezama fue Consejero Departamental de Cine, dirigió el Festival de Cine de Arauca, dictó talleres comunitarios a niños de esa región y escribía guiones y los producía, razón por la cual "su muerte abrió la puerta a un debate en torno a qué es el cine y por qué se hace". (Le puede interesar: Protesta en la alfombra roja de Cannes por asesinato de Mauricio Lezama)



"Lez-Ama, vivir contando" también busca rendirle un homenaje por medio de sus grabaciones y de los testimonios de amigos y familiares, así como de reflexiones de directores colombianos como Franco Lolli y Ciro Guerra, que estuvo nominado al Óscar en 2016 a Mejor Película de Habla no Inglesa por el "El Abrazo de la Serpiente".



También participan otros cineastas colombianos como Rubén Mendoza, Lisandro Duque, Felipe Aljure, Víctor Gaviria o Jhonny Hendrix Hinestroza, además de los actores Julio Correal, Salvo Basile y Álvaro Rodríguez.



En una primera etapa, el largometraje será rodado en Arauca, Bogotá, Medellín y Cali. "La obra de Mauricio, como la de tantos otros líderes sociales asesinados en Colombia quedó inconclusa, pero ese no tener un fin significa, al mismo tiempo, que aún está en marcha, que tiene la posibilidad de seguir construyéndose", afirmó Moya.



Agregó: "De allí, y de la necesidad de responder otras preguntas que sentía urgentes, nace la idea del documental: ¿Por qué el cine? ¿Qué es esto del cine? ¿Por qué dedicarle la vida al oficio de contar historias? Con poco más que la necesidad de no quedarnos callados empezamos a formar un equipo y a sumar voces para llegar a esto que hoy es una realidad”.



El documental es rodado por Yagé Producciones e Imagen Latente, en coproducción con HD Cinema y con el apoyo de Tarriba, La Tina, Somos Arauca y Mottif.



En Colombia al menos 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.