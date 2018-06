"Cómo entrenar a tu dragón 3" estrena tráiler

Redacción cine

DreamWorks Animation lanzó el primer tráiler de "How to train your dragon: the hidden world" (Cómo entrenar a tu dragón 3), película en la que Hipo y Chimuelo descubrirán sus verdaderos destinos: Hipo será el jefe de la aldea de Berk junto a Astrid y Chimuelo será el dragón líder de su especie.

Mientras ambos ascienden, hay una amenaza tenebrosa que no han confrontado aún y la aparición de una Furia Negra femenina, pondrá a prueba los lazos de su amistad como nunca antes lo hemos visto.

"Cómo entrenar a tu dragón" narra la amistad incierta entre un adolescente Vikingo y el temible dragón Furia Negra, se ha convertido en una épica trilogía que abarca todas sus vidas.

La primera entrega de "Cómo entrenar tu dragón", lanzada en 2010, recibió 2,3 millones de espectadores, lo que le significaron a DreamWorks Animations -que se separó en 2004 de la casa madre DreamWorks, fundada en 1994 por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen, para dedicarse exclusivamente a filmes de animación - ingresos por valor de 500 millones de dólares.

En la segunda entrega, que se estrenó en 2014, Hipo creció y se transformó en un joven apuesto y de gran corazón. Y junto a su fiel dragón realiza proezas aéreas y descubren territorios desconocidos, cuevas de hielo secretas, dragones salvajes, y se engarzan en terribles combates contra el maléfico Drago para preservar a los dragones y la paz. En 2015 el universo de Hipo y Chimuelo se expandió con la serie "Dragones: carrera al borde" de Netflix.