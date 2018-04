¿Cómo ver en orden las películas de Star Wars?

Cultura Ocio - Europa Press

Desde hace años, concretamente desde 1999, cuando George Lucas comenzó con la trilogía de precuelas, los fans de Star Wars se preguntan -y discuten incluso- cuál es el mejor orden para ver las películas de la saga de sus amores. Los hay que prefieren visionar las aventuras de una galaxia muy, muy lejana en su orden de estreno, mientras que otros apuestan por seguir la cronología interna de la franquicia.

Sobre este eterno debate se ha pronunciado ahora Mark Hamill. Y el actor que da vida a Luke Skywalker tiene su propia teoría al respecto que contenta a los partidarios de una u otra opción. Es decir, que para el legendario actor su elección sería ver las películas en orden en el que fueron estrenadas, es decir, comenzando por el Episodio IV: Una nueva esperanza. Pero aún así, entiende que la gente que se acerque ahora a la franquicia empiece por el Episodio I: La amenaza fantasma, y siga un orden cronológico.

"Siempre he pensado que hay que verlas en el orden en que fueron estrenadas. Pero ahora... puede que esté equivocado, porque si las ves por primera vez, probablemente veas I, II, III, IV, V, VI... eh... y Rogue One? Es difícil. ¡Rogue One está antes que la IV! Sí, así que verías I, II, III, Rogue One, IV, V, VI, VII, VIII... Supongo", afirmó el actor en una entrevista a Collider.

Y lo cierto es que hay razones para sustentar tanto una como otra opción. En el caso de la opción más clásica, la de seguir la fecha de estreno y, por tanto, empezar con la primera película de 1977, se respeta el proceso que fue convirtiendo a Star Wars en el mito que es ahora, añadiendo con cada entrega más información y mitología a su rico universo tanto de cara al presente y futuro... como también al pasado. La sensación que responder algunas de las grandes preguntas de la trilogía original generó en los fans fue uno de los grandes valores de la trilogía de precuelas.

Por contra, la visualización de las nueve películas de la franquicia estrenadas hasta la fecha en orden cronológico, es decir, comenzando por La amenaza fantasma y terminando por Los últimos jedi, ofrece una visión más precisa de toda la trama y permite comprender mejor algunos de los actos de Darth Vader en la trilogía original y sus motivaciones.

En todo caso, el orden de visualización de la franquicia de Star Wars cambiará a medida que más películas se conviertan en canon. La primera de ellas será Han Solo: Una historia de Star Wars, el spin-off centrado en la juventud del personaje encarnado por Harrison Ford y que, al igual que Rogue One, se ubicará entre las dos trilogías. El filme, protagonizado por Alden Ehrenreich llegará a los cines el 25 de mayo.