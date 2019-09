Conciertos de Roger Waters, Metallica y Shakira llegan a los cines colombianos

Redacción cine

El próximo 2 de octubre se proyectará en pantalla grande “Us + Them”, la gira que realizó Roger Waters, cofundador y compositor de la agrupación Pink Floyd. La película se se rodó en Ámsterdam durante la parte europea de su gira “Us + Them” entre los años 2017 y 2018, en la que el artista actuó ante más de dos millones de personas de todo el mundo, e incluye canciones de sus legendarios álbumes con Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”, así como de su último lanzamiento, “Is This The Life We Really Want?”. (Recordar: Así fue como la bandera de los estudiantes llegó a la tarima de Roger Waters).

Roger Waters colabora de nuevo con Sean Evans, el visionario director de la producción “Rogers Waters: The Wall”, para crear una obra pionera y rebosante de creatividad, que inspira a los espectadores con la fuerza de su música y de su mensaje sobre los derechos humanos, la libertad y el amor.

“Us + Them” podrá verse el 2 de octubre de 2019 en única función a las 8 de la noche en los cines de Cinépolis Colombia.

“Metallica and San Francisco Symphony”

El 15 y 16 de octubre, también a las 8 de la noche, Cinépolis proyectará “Metallica and San Francisco Symphony”, una obra imprescindible para conmemorar el 20º aniversario de los míticos conciertos S&M y del álbum del mismo nombre grabado junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco. (Puede leer: Metallica, “impresionados” con la interpretación de Juanes en Rock al Parque).

Los fanáticos de la agrupación podrán ver este espectáculo liderado por el legendario director de orquesta Michael Tilson Thomas, que da así comienzo a su última temporada en San Francisco. El concierto, grabado en directo el 6 y el 8 de septiembre, también celebra la inauguración del vanguardista Chase Center, una incorporación histórica a la costa de la ciudad.

Este estreno cinematográfico incluirá los clásicos del álbum S&M de 1999, a los que se unirán las versiones sinfónicas de nuevas canciones. Millones de fans de todo el mundo tendrán la oportunidad de viajar en el tiempo y disfrutar del espectáculo como si de un concierto contemporáneo en pantalla grande se tratase.

“El Dorado World Tour”

Después del muy exitoso lanzamiento de su álbum El Dorado que llegaría a ganar el Grammy por mejor álbum vocal pop latino y un Latin Grammy por mejor álbum vocal pop contemporáneo, Shakira regresó al escenario mundial con el espectáculo más aclamado de su trayectoria. Ante llenos totales en estadios por todo el planeta, Shakira presentó sus nuevos éxitos como “Chantaje” y “La Bicicleta” al igual que los clásicos de su discografía de más de 20 años como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “Estoy Aquí”.

“Shakira en Concierto: El Dorado World Tour” transporta al espectador a esta gira a través de la pantalla grande, incluyendo escenas tras bastidores narradas por la misma Shakira. El público podrá apreciar todo el trabajo que fue necesario para llevar a cabo esta producción magistral por 22 países ante casi un millón de asistentes, luego de tener que postergar la gira debido a una hemorragia en una cuerda vocal.

“Shakira en Concierto: El Dorado World Tour” se proyectará el 13 y 15 de noviembre en Cinépolis.