"Convento Siniestro" la película de terror dirigida por Darren Bousman llega a las salas de cine

* Redacción cine

A diferencia de las tres películas de SAW que Bousman rodó hace más de 10 años, y que eran repulsivas en sus atrocidades físicas, en Convento Siniestro se enfoca en tormentos psicológicos y físicos. Estará en cartelera desde este jueves.

La película fue dirigida por el mismo Darren Lynn Bousman, quien también dirigió las entregas de la famosa saga "SAW".

Convento Siniestro se enfoca en la historia de Mary (Sabrina Kern), joven soltera y embarazada, quien busca refugio en un convento aislado para sobrellevar su situación. Sin apoyo de nadie, acepta una oferta que le hace una monja en un comedor social para refugiarse en el convento de las "Hermanas de la Divinidad". Allí, es acogida por la Madre Superiora (Carolyn Hennesy). Sin embargo, pronto Mary descubre que hay algo más siniestro detrás de la fachada del convento y deberá encontrar la manera de salvarse.

Luchará por ella y su bebé antes de quedar atrapada para siempre. Una historia ubicada en la mitad del siglo XX, pero que podría reflejar secretos innombrables. A diferencia de las tres películas de SAW que Bousman rodó hace más de 10 años, y que eran repulsivas en sus atrocidades físicas, en Convento Siniestro se enfoca en tormentos psicológicos y físicos. "Siempre me ha atraído lo oscuro, lo siniestro y lo macabro", asegura el director. Sin embargo, esta producción representa un giro en su trayectoria y sus intereses están más ligados a lo macabro y perverso que puede resultar el mundo actual.





“A medida que envejezco y ahora siendo padre, la sangre y las tripas ya no me divierten. Necesito algo más. Busco contenido, personajes y temas. Convento Siniestro me habló de los horrores inflexibles que padecieron las mujeres en la década de los 50´s. Y sé que se asemejan a los horrores que pueden padecer también hoy. Fue increíble trabajar con un elenco femenino tan fuerte y espero con ansias abrir la cortina y dejar que otros vean nuestro siniestro mundo", confirma Darren Lynn Bousman.

Seth Michales (actor y productor de la película) y Sara Sometti (guionista) le contaron a El Espectador su experiencia en esta producción independiente de terror psicológico, que promete, durante hora y media, asustar en grandes cantidades a sus espectadores.

¿De dónde nace la idea de hacer una película de terror ambientada en los años 50 y en un convento de monjas?

Lo de la época fue planeado. En esos años era mucho más difícil contactar al mundo externo, y queríamos darle a la película una atmósfera de desolación y claustrofobia, que el espectador tuviera la sensación de que los protagonistas no pueden escapar, ni hablar, y mucho menos enviar un mensaje.

¿Qué tal la experiencia de haber hecho parte de esta película?

Sarah: Me gustan mucho las películas de terror desde que era una niña, todos los guiones que he escrito, incluso antes de Convento Siniestro, estaban relacionados con el miedo. Este guion lo escribimos en dos semanas, porque desde hace tres años veníamos trabajando en la idea, y cuando nos sentamos a escribirla ya estábamos muy encaminados hacia lo que queríamos contar. Escribí una gran sinopsis, y después en ese tiempo agregamos los diálogos.

¿Qué papel tieneem Convento Siniestro?

Yo me dediqué mucho más a la producción, así que mi personaje no fue muy grande, pero igualmente es una pieza importante de la película, porque es quien controla el convento y ayuda a la Madre Superiora a tener el control de las monjas.

¿Cuál es la diferencia entre actuar y producir?

La actuación es como hacer el amor, todo es lindo pero al final uno se va; la producción es hacer el amor, enfrentar un emarazo, comprar los pañales, no dormir, una preocupación constante. Para mí fue muy difícil, no dormí por tres meses y sentí mucho estrés.