Convocatoria audiovisual para jóvenes que narren cotidianidad en tiempos de paz

Redacción cine

Hasta el próximo 28 de mayo está abierta la convocatoria "Nueva mirada", que premiara con $40 millones el mejor trabajo de no ficción que narre la cotidianidad de los "jóvenes en región en tiempos del post acuerdo de paz".



Organizada por el Ministerio de Cultura, Señal Colombia y el Programa de Derechos Humanos de Usaid, la convocatoria busca generar oportunidad para la creación de contenidos que sean innovadores no solo en la forma, sino que logren mostrar la perspectiva desde la que los realizadores miran a los jóvenes en su cotidianidad en medio de la reconstrucción del tejido social durante el post acuerdo de paz.



"No se trata de contenidos de corte institucional o que solo hablen de experiencias comunitarias actuales, sino de historias que evidencien la visión de los jóvenes, sus obstáculos, frustraciones, esperanzas, apuestas o hazañas en el día a día para concretar sus sueños en un tiempo de transformación", explican los realizadores.



El objetivo es lograr una "nueva mirada" desde las regiones, por lo que realizadores y productores deben hallar historias que reflejen una visión real de lo que está aconteciendo en ciudades intermedias, provincias o en otros territorios distintos a las capitales, en problemáticas referentes a la paz.

El equipo ganador de "Nueva mirada" recibirá recursos para el diseño y producción de un (1) proyecto de no ficción con temática libre que tenga como contexto la cotidianidad de los jóvenes en región en tiempos del post acuerdo de paz.



Debe estar dirigido a público adulto joven y tener una duración de 24 minutos. Se permite dentro de la categoría de no ficción el uso de diferentes formatos televisivos (magazín, reality, reportaje, documental etc.) y también la eventual hibridación de los mismos, así como el aprovechamiento de técnicas y narrativas propias de otros medios.



En la convocatoria "Nueva mirada" pueden participar personas naturales colombianas o jurídicas nacionales, públicas o privadas, individualmente, en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia, con experiencia demostrable en realización o producción audiovisual con un mínimo de 2 años en documental y/u otros formatos.



El 6 de julio se publicará la información de aquellos proyectos que pasan a revisión ante un jurado y el 23 de julio se conocerá el proyecto seleccionado. El ganador, durante el proceso de producción, recibirá acompañamiento por parte de MinCultura, Señal Colombia y el Programa de Derechos Humanos de Usaid. Y el Canal será la primera ventana de exhibición del producto audiovisual ganador.



Toda la información dela convocatoria "Nueva mirada" 2018 se puede consultar en este enlace.