¿Cuántos kilos perdió Joaquin Phoenix para interpretar al Joker?

-Agencia Europa Press

El actor estuvo inmerso en un complejo proceso para crear un personaje poliédrico y difícil, según explicó: "Hay algunas partes del personaje que aún no me quedan claras, y estoy bien con eso. Disfruto de no tener respuesta a muchas de estas preguntas", comentó.