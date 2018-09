Dakota Johnson necesitó terapia tras rodar "Suspiria"

-Agencia Europa Press

"Suspiria", lo nuevo del cineasta italiano Luca Guadagnino, sigue dando que hablar. Y es que aunque hasta noviembre no se estrenará en cines, el tráiler y su presentación en la Mostra de Venecia ya han dejado las expectativas por las nubes en cuanto a lo que promete ser uno de los filmes más inquietantes y perturbadores de los últimos años. El rodaje, por lo que parece, no escapa a ese halo sombrío. Dakota Johnson da fe de ello. (Le recomendamos leer: “A quien le guste mucho la plata, que se dedique a otra cosa, pero no a la política”).

La protagonista de la nueva versión del clásico de terror que en 1977 dirigió Dario Argento confesó recientemente que, tras su intensa experiencia encarnando al personaje de Susie Bannion, decidió contar la ayuda de una profesional de la salud mental.

"A veces, cuando trabajo en un proyecto, descubro que no tengo ningún tipo de vergüenza. Soy una persona muy porosa y absorbo los sentimientos de muchas personas. Cuando trabajas a veces con un tema oscuro, puede permanecer contigo, y luego hablarle a alguien realmente agradable es una buena manera de salir del proyecto. Mi terapeuta es una mujer muy agradable", relató Johnson. (Le puede interesar: Willem Dafoe estrena en Venecia su filme sobre Van Gogh).

La actriz aseguró que fue a terapia por primera vez tras rodar "Suspiria" a principios de este año. Sin embargo, ha sido en esta reciente entrevista con Entertainment Weekly en la que ha explicado todo el proceso y las razones que le llevaron a visitar a la especialista. Parece que el espíritu de su personaje fue una carga demasiado pesada como para sufrirla en soledad, por lo que decidió compartirla con un tercero. (Puede leer también: ¿Cómo es la relación de Chris Martin y Dakota Johnson?).

"Suspiria" sigue los pasos de una joven estadounidense (Johnson) que se muda a Berlín para inscribirse en una elitista academia de baile. Sin embargo, allí es testigo de una serie de extraños y horribles sucesos que perturban su calma.

Acompañada de actrices como Chloë Grace Moretz, Tilda Swinton y Jessica Harper, Dakota Johnson acaba de estrenar la película en el Festival de Cine de Venecia. Amazon Studios tiene previsto el estreno mundial de "Suspiria" el próximo 2 de noviembre.