"Depredador" renueva su historia y este es el primer tráiler

Redacción cine

Una nueva película de "Depredador" está lista para ser estrenada en cine. Este 2018, el director Shane Black, recordado por "Iron man 3", tiene la misión de revivir la saga que comenzó en 1987 de la mano del cineasta John McTiernan y el actor Arnold Schwarzenegger, y que se convirtió en un de los filmes de ciencia ficción mejor tratados por la crítica y los fans.

La historia se prolongó con "Predator 2" (1990) y luego llegó en 2004 el híbrido "Alien Vs Predator" y su secuela en 2007. Tres años después, el productor Robert Rodríguez llamó al actor Adrien Brody para que protagonizada una nueva entrega sobre la criatura alienígena en "Predators".

Ahora, Black se apuesta a la reinvención de "El depredador" con una historia que comienza cuando el niño Rory McKenna provoca por accidente su regreso a la Tierra, y sólo un equipo experto de ex soldados y un irritado profesor de ciencias podrán prevenir la extinción de la raza humana.



McKenna es encarnado por Jacob Tremblay, el mismo que protagonizó las películas "La habitación" y "Extraordinario". El elenco de "El depredador" lo completan Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Lochlyn Munro, Boyd Holbrook y Sterling K. Brown, muy de moda por su papel en la serie "This Is Us".

La sinopsis oficial de "El depredador" revela que desde los límites del espacio exterior hasta las calles de un poblado de los suburbios, la cacería ha llegado. Ahora, los cazadores más letales del mundo son más fuertes, inteligentes y mortales que nunca, toda vez que se han perfeccionado genéticamente con ADN de otras especies.